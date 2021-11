Preocupan paros técnicos de Kasai

León, Gto.- El paro técnico en líneas de producción de la planta Kasai Mexicana es un tema preocupante porque la escasez de microcomponentes afecta al sector automotriz y al estado, pues es de los principales empleadores, aseguró Ismael Plascencia Núñez, presidente de Concamin Bajío.

El Sol de León publicó que la planta Kasai Mexicana entró en paro técnico en dos de sus líneas de producción tanto para Nissan como para Toyota.

Plascencia Núñez comentó que está situación afecta al sector automotriz y por ende en Guanajuato sería bastante fuerte.

Dijo que la cuestión de los microcomponentes no es de ahora sino que ya tiene tiempo debido a situaciones mundiales.

Explicó que hay escasez en muchas otras industrias, aunque la automotriz es de las principales en la ciudad y el estado.

“Desgraciadamente no podemos hacer más, sino tratar de agilizar esto, estamos viendo que en Estados Unidos, en el puerto de Long Beach están trabajando, hasta tres turnos sin parar para tratar de disminuir esta problemática que se vive”, continúo.

Informó que en el tema de empleo, las personas pueden acercarse a la industria del calzado aunque requieren capacitación, al igual que las fábricas de muebles.

“Trabajos si hay, lo que pasa es que cuando las cosas están tan complicadas y quieren seguir ganando lo mismo y esto es muy difícil, no es que el empresario no quiera, es que no hay la posibilidad”, destacó.