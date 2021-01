Ataca Covid a 12,100 empleados de Salud

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). En Guanajuato, 12 mil 100 trabajadores del sector salud se han contagiado de Covid-19, por lo que pensar en abrir más espacios en hospitales es complicado, porque podría haber suficientes camas, ventiladores y tanques de oxígenos, pero si no hay personal para atender a los pacientes, la situación se torna complicada.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que la ocupación hospitalaria cada vez va en aumento, pues hay mil 679 camas ocupadas, de las dos mil 249 que tiene disponibles el estado; sin embargo, dijo que hay cuatro hospitales, como son el de Las Joyas, en León; el de Purísima de Rincón; el de Apaseo el Alto y el de Romita que ya no tienen camas de hospital disponibles, pero hay otros nueve más que están por llegar a la saturación.

“Al Hospital de Guanajuato solamente le quedan cuatro camas, al de San Francisco del Rincón una, al Hospital General de Silao le queda una nada más, al Hospital Covid le quedan cuatro, al Hospital de Abasolo le quedan dos, al Hospital de San Luis de la Paz le quedan tres camas, al Hospital de Pénjamo cinco, al Hospital Móvil le quedan seis, al Hospital de Dolores Hidalgo le quedan 12, esta situación es compleja, porque tenemos que estar movilizando pacientes a otros municipios”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su participación diaria en la televisora estatal TV4, donde informa el panorama de la Covid-19, y donde llamó a la población a extremar precauciones, pues el semáforo rojo del estado es de alerta máxima.

Daniel Díaz Martínez explicó que muchas personas le han cuestionado por qué no se habilitan espacios como el Poliforum de León o el Inforum de Irapuato para tener más camas de hospital para atender ahí a pacientes con Covid-19 y dijo que la situación no es abrir más espacios, sino que tampoco hay personal suficiente, pus también se ha estado contagiando en la atención de la pandemia en el estado; sin embargo, dijo que habilitar estos espacios forma parte de un plan B que tiene el estado y donde se estaría subrogando el servicio de atención, en caso de que llegue una saturación de todos los espacios.

“Este es un plan B, pero en estos momentos y en estos más de 10 meses de contingencia lo que hace falta también es recurso y hay muy pocas enfermeras y médicos de donde pudiéramos echar mano para abrir otros espacios como estos, por eso le estamos apostando a la reconversión hospitalaria, pero no va a ser con más hospitales, con más ventiladores, con más tanques de oxígenos como le vamos a a ganar a la Covid-19, tiene que ser mediante la prevención, estar en casa resguardándonos, evitando la exposición porque estamos viendo lo que está sucediendo”.

De los 12 mil 100 trabajadores del sector salud de Guanajuato que se han contagiado de Covid-19, 105 han perdido la vida y han sido tanto trabajadores del sistema de salud estatal, federal e incluso privado.

Daniel Díaz Martínez dijo que de las mil 679 camas de hospital que actualmente están ocupadas en Guanajuato, 85.3% son camas sin ventilador y donde actualmente están siendo atendidos pacientes, mientras que 44.3% de las camas con ventilador que tiene el estado están ocupadas.

“Ya no ha disminuido del 80% la ocupación y si no hubiéramos expandido la reconfiguración hospitalaria hasta estas dos mil 249 camas que ahorita tenemos, estaríamos al 90% con el número de camas que teníamos hasta diciembre del año pasado, entonces no nos sirve de mucho a veces esto de que tengamos muchos espacios si no le seguimos apostando a la prevención”.

