Preocupa al sector hotelero la presencia del COVID-19

León, Gto.- Juan Pablo Rocha, actual presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, reconoció que el sector hotelero se ve ante un escenario complicado con la presencia del COVID-19 en el estado de Guanajuato; pero anunció que continuarán trabajando bajo un adecuado manejo de higiene en sus establecimientos.

Dijo, que “tal es el escenario que con el término prematuro del Rally Guanajuato 2020, la ocupación de personas por habitación se vino en declive desde el pasado sábado por la tarde”, comentó.

De acuerdo a lo informado por el representante de los hoteleros en León, todo arrancó de buen manera el 12 de marzo con 69%, para el 13 se llegó a 67%, para el día 14 de marzo la demanda de habitaciones fue de 83%, pero para el 15, la ocupación por persona en habitaciones cayó a 36%.

Ahora, la cancelación de la Liga Mexicana de Futbol y adelantar el periodo vacacional en el sistema educativo y la aplicación de una fase 1 para combatir el coronavirus a través de evitar concentraciones de personas, el manejo de higiene, lavado de manos y quedarse en casa, propició que aquellas personas que tenían contemplado acudir a Guanajuato el fin de semana ya no lo hicieron.

“De hecho empezamos a sentir como ha disminuido la ocupación, el flujo de visitantes en la actividad comercial y de recreación ha sido considerable, y salir lo menos posible, ha afectado de manera al sector hotelero, sobre ¿cuánto?, no hay cifras hasta el momento, no tenemos predicciones y no nos gustaría adelantarnos”, indicó Juan Pablo Rocha.

“Estamos actuando de manera responsable de acuerdo a las recomendaciones de autoridades de salud, buscamos ser lugares responsable y ofrecer espacios con un adecuado manejo de higiene”, aseguró

El representante de los hoteleros en León concluyó, “es algo que no se había vivido el planteamiento y el escenario pinta complicado porque ante todo debemos de salvaguardar la salud de todos”, lo más importante estamos actuando nuestros establecimientos seguirán abiertos al público y seguimos invitando al público, buscamos ser lugares responsable y sanos recalcó.