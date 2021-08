Preocupa a migrantes guanajuatenses las detenciones en EUA: SMEI

León, Gto.- La detención de más de 200 mil migrantes en la frontera con Estados Unidos y la deportación acelerada de personas indocumentadas, ha preocupado a migrantes guanajuatenses que se encuentran viviendo en el país vecino, ya que no cuentan con los documentos necesarios para mantener su estadía o defenderse ante los juzgados, así lo explicó Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) Guanajuato.

“Mensualmente las autoridades estadounidenses registran un promedio de 200 mil detenciones y sin derecho a explicar su situación ante un juez. Estas cifras no se han visto en 20 años, ni siquiera en la anterior administración federal. Están molestos los líderes porque no es justo que no les permiten ni siquiera tener audiencia”, comentó.

Actualmente en Estados Unidos se tiene registro de que más de un millón 500 mil guanajuatenses viven su día a día en el país vecino, la mayoría en los estados de Texas, California, Illinois, entre otros, sin embargo antes de la pandemia se tenía registro del regreso de que 2 mil 100 guanajuatenses cada mes a Guanajuato, la mitad de ellos era por su propia cuenta y la otra mitad era por deportación.

“Antes de la pandemia había más guanajuatenses que regresaban a los que se iban, teníamos como unos 2 mil 2 mil 100 guanajuatenses que cada mes ya se regresaban a su Guanajuato, la mitad de ellos por su propia cuenta y otros mil más o menos que eran deportados y que algunos decidían quedarse y otros regresarse”, mencionó.

Durante su reciente visita a Chicago en el mes de julio, el secretario del Migrante en Guanajuato, tuvo la oportunidad de conocer el testimonio de algunos líderes migrantes en los Estados Unidos, quienes señalaban que estaban sentidos por acciones que el gobierno de Joe Biden tenía en contra de los indocumentados, sobre todo con la Deportación Acelerada, que está relacionada con la aplicación de la ley de inmigración en ese país, durante el cual a cientos de extranjeros se les niega la entrada, sin pasar por el proceso de remoción normal.

Juan Hernández comentó que el conocido “Expedited Removal” depende del presidente Joe Biden por medio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en el que se anunció que, ciertas unidades familiares que cruzan la frontera desde México, incluidos los centroamericanos, estarían sujetos a este procedimiento.

“El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo acá en Guanajuato dijo que, cuando pasaron las caravanas, algo histórico, por cierto, porque nunca habíamos tenido tanta gente que cruzara por aquí provenientes de otros países, que los tratáramos dignamente, porque solo así podríamos exigir que a los guanajuatenses que radican en Estados Unidos u otros países, los traten dignamente”, expresó.

El titular de la SMEI dijo que, espera que el gobierno de Joe Biden pueda cumplir la promesa que le hizo a los más de 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos de manera irregular, incluidos los dreamers, de ayudarlos a obtener la ciudadanía.

También expresó que los guanajuatenses han mantenido las acciones del envío de las remesas al estado, incluso incrementando el envió un 12 por ciento más que el 2020, pese a la crisis sanitaria por la pandemia a causa del Covid-19, pues los primeros 6 meses de este año, el envío de dinero por parte de los connacionales allá, alcanzó los 23 mil 618 millones de dólares a México, por lo que subió un 22.5 por ciento más que el año 2020 y más que en 2019. De la cantidad mencionada mil 955 millones de dólares llegaron a Guanajuato, es decir 12 por ciento más que el año anterior.