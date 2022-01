Preocupa a hoteleros más retroceso en el semáforo de reactivación

León, Gto.- Empresarios de la industria hotelera en León se dijeron preocupados por el retroceso a amarillo en el semáforo estatal de reactivación económica en Guanajuato, por lo que estarán reforzando todas las medidas de sanidad necesarias para evitar otro cambio a color naranja, comentó para El Sol de León Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación de hoteles y Moteles de León.

“Esperemos que no avance a un amarillo con alerta como lo han estado manejando las autoridades o un naranja en alerta, es decir regresar a un escenario de algún color rojo o naranja definitivamente no lo pretendemos, no lo deseamos, creo que estamos a tiempo y la solución la tenemos de alguna manera en el ánimo y la voluntad de cada quien”, mencionó.

El color amarillo en el semáforo estatal de reactivación económica será del 24 al 30 de enero del año en curso, lo anterior debido al incremento de casos de Covid-19 en el mes de enero por la llegada de la variante Ómicron, lo que establece un aforo del 80 por ciento en operaciones y actividades económicas.

En estos momentos la ocupación hotelera se encuentra entre un 40 a 45 por ciento, debido a los eventos de la Feria Estatal de León, el Ferial Taurino y los partidos del equipo León, por lo que todavía no se encuentran limitados en sus capacidades de operación.

“Andamos aproximadamente entre un 40, 45 por ciento de ocupación, esperamos un repunte para este fin de semana que estamos atravesando, se presenta el Ferial Taurino, actividades deportivas como el partido del equipo León contra el Pachuca, se siguen presentando artista de alta fama en la Feria”, explicó.

El semáforo estatal de reactivación económica en color amarillo sí afecta a la recuperación de los hoteleros, ya que lamentablemente se emite una alarma en la población ante la alza de contagios y podría detener la llegada de más visitantes, sin embargo estarán buscando la confianza de las personas.

“Sí nos genera una merma, porque se alcanza a emitir un mensaje de que hay un número de contagios y puede inhibir en alguna proporción, el ánimo y la reflexión de que algunos visitantes acudan como ya lo habían estado haciendo a la ciudad, sin embargo, esperemos que no cambie a un amarillo en alerta”, finalizó.