Prefieren disfrutar el domingo que emitir su voto

Mientras las casillas de votación para el primer ejercicio electoral de revocación de mandato, presentaban poca afluencia de personas y una participación apenas por encima del 15% en León, la tarde del domingo el Centro Histórico y los restaurantes de la ciudad, lucieron abarrotados.

Luego de un recorrido realizado por las diferentes casillas ubicadas en la ciudad, donde pudimos percatar de la poca afluencia y mayor participación de personas mayores durante la consulta popular, en donde se informó por parte de los presidentes de casillas que no había la suficiente colaboración de la ciudadanía.

El panorama era completamente distinto en los diferentes restaurantes y las zonas turísticas de la Zona Centro, ya que después de las 15:00 horas, familias completas decidieron pasar un domingo en el primer cuadro de la ciudad, además que varios restaurantes no se dieron a basto de la gran cantidad de comensales que recibieron.

“No me interesa realmente eso de la votación, no sé si sirva de algo o para que la hicieron, además la hacen cuando uno sale de vacaciones y para mí es mejor disfrutar estos días que ir a votar”, mencionó Francisco Rodríguez.

Para Jorge Martínez Robledo, el salir con su familia en el primer domingo de semana santa, comer y disfrutar de los atractivos que León ofrece, fue su prioridad, ya que él comentó que luego tanto tiempo encerrados por la pandemia, esta ocasión era el momento perfecto para convivir con su familia y olvidarse de las preocupaciones por un rato.

La mayoría de las personas encuestadas por este medio de comunicación, coincidieron en que preferían realizar otras actividades, en lugar de emitir su voto para la revocación de mandato.

“Yo no sabía que se tenía que ir a votar hoy, vine aquí al centro porque quedé con unos amigos y sinceramente para mí es mejor estar aquí que ir a apoyar algo que sé que no sirve de nada”, aseguró Gerardo Hernández.