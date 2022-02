Prefieren bikers la Velaria para la Motofiesta de León

Prefieren bikers que la motofiesta se celebre en las instalaciones de la Feria León por su cercanía con hoteles, centros comerciales y zonas de esparcimiento, aunque consideraron que el Centro Fox ubicado en el municipio de San Francisco del Rincón es un sitio lindo y agradable, pero no cumplió con sus expectativas.

De acuerdo a un sondeo realizado por El Sol de León, a miembros de agrupaciones de motociclistas provenientes de estados como Aguascalientes, Tamaulipas, Michoacán y de CD México, y Ciudad Juárez mencionaron que el lugar es muy bonito pero carecer de espacios para estacionamiento, prefieren que la sede regrese a León, pues al final la mayoría de los visitantes se hospedó en esta ciudad.

Local La “Sal si puedes” una calle enigmática de León

Jorge es biker de Barones rojos provenientes de Tamaulipas, mencionó que están hospedados en León, lo que les trae conflictos para manejar carretera por la madrugada.

“Ya estábamos acostumbrados a dejar la moto en el hotel e irnos caminando a las instalaciones de la Feria y regresar en la madrugada, ya que es peligroso manejar por la madrugada en carretera”.

Alejandro Cerna integrante del motoclub Halcones Riders de Ciudad Juárez, Chihuahua, comentó respecto a la nueve sede de la Motofiesta “Está un poco más lejos de lo que nos tenían acostumbrado sin embargo les falta más organización en la parte del estacionamiento porque se colapsó y si arreglan esa parte estaría bien para futuros eventos”.

Andrea integrante de MBU (Mujeres Biker Unidas), comentó que la nueva sede no fue de su agrado, “Cada año a excepción de la pandemia vengo a la Motofiesta León pero la nueva sede no me gustó, me gusta más en León”.

Es de mencionar que comerciantes establecidos y vendedores ambulantes de San Cristóbal estaban entusiasmados porque sus ventas incrementaron hasta un 80% gracias a la afluencia de motociclistas de toda la República Mexicana.

Bikers visitan Zona Piel

Para los bikers, es de ley visitar la Zona Piel por su gran variedad artículos en calzado y marroquinería, cada año aprovechan para comprar chamarras, chalecos, cintos y diversa mercancía.

Los entrevistados comentaron que estiman gastar de entre 2 mil hasta 5 mil pesos en comprar de artículos de piel por la calidad, variedad e innovación de los artículos.