Positiva Cuarta Jornada de Recuperación de Servicios del IMSS

León, Gto.- Del viernes 2 al 4 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato llevó a cabo la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios con la realización de cirugías, consultas de especialidad y de medicina familiar, en sus unidades médicas.

En esta Jornada se otorgaron en un segundo nivel de atención 720 consultas de especialidad y 79 procedimientos quirúrgicos. Los hospitales que participaron fueron el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya, No. 21 de León, el Hospital General de Subzona (HGZS) No. 54 de Silao y el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Regularizará IMSS Guanajuato servicios ordinarios

Con relación a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de León se brindaron 548 consultas de especialidades, 244 estudios de auxiliares de diagnóstico y 56 cirugías.

Asimismo, se atendieron 15 casos de cirugía ortopédica, se colocaron siete marcapasos, se realizaron procedimientos de hemodinamia, se instalaron prótesis de cadera y rodilla, cateterismos y se atendió a pacientes a través del Programa Código Infarto.

Las especialidades que participaron en la Jornada fueron Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, Angiología, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Proctología, Urología, Cirugía Plástica, Cirugía Oncológica, entre otras.

Como parte de la productividad de la Cuarta Jornada, también se brindaron en un Primer Nivel de atención 880 consultas: 130 de detección de diabetes mellitus, 80 de hipertensión arterial, 40 de cáncer de mama, 24 de cáncer de mama por mastografía, 20 de cáncer cervicouterino y nueve vasectomías sin bisturí.

La estrategia “100 días para mover al IMSS” se ha desarrollado en todo el país con la participación de personal de base, directivos de unidades de los tres niveles de atención médica, titular de las 35 Representaciones, directoras y directores de UMAE, con la optimización de los turnos diurnos, nocturnos y fines de semana.

Las 35 Oficinas de Representación estatales y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) se llevaron a cabo 477 cirugías más de las 3 mil 578 planteadas como meta inicial; en consultas de especialidad se alcanzaron 25 mil 99, es decir, 3 mil 805 adicionales; mientras que en consultas de Medicina Familiar se efectuaron 72 mil 245, esto es, 14 mil 647 más.

Se realizaron 52 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 21 fueron de riñón, 21 de córnea, 9 de médula ósea y uno de hígado. Se registraron dos donaciones cadavéricas multiorgánicas en la UMAE de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en la Ciudad de México, y una más en el Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”, en Puebla.

Las atenciones médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.