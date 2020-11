Por un punto de equilibro en el Buen Fin

A dos días del inicio del Buen Fin 2020, comerciantes se comprometen a respetar los lineamientos que aplicarán en el semáforo naranja que de entrada afectará en reducción de aforos de clientes a un 30% y la reducción de horarios de ventas. Y piden un punto de equilibrio a la autoridad municipal, para sancionar tanto a comercios como ciudadanos que no cumplan con las medidas sanitarias.

En el marco de la presentación de avances previos a la celebración del Buen Fin, la presidenta de la Cámara Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Helen Anaya San Román, reconoció la necesidad de un punto de equilibrio de la autoridad municipal para hacer cumplir las medidas sanitarias y en caso contrario llegar a sanciones para establecimientos como a ciudadanos.

Dijo como parte de la cadena de Turismo y Servicios en León, estamos comprometidos en respetar y hacer respetar los lineamientos que representa el cambio en el semáforo de actividades que de entrada el sector restaurantes ha determinado mantener un aforo del 30% en sus negocios y modificar los horarios de operación.

Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de Canaco Servytur León, habló de la necesidad que acciones de la autoridad deben de ir bien dirigidas para no crear más afectaciones de las que ya enfrenta los sectores comerciales y de prestación de servicio.

La directora de la Oficina de Hospitalidad y Turismo de León, Gloria Magaly Cano de la Fuente, sobre la condiciones actuales de contagios y decesos en la ciudad por Covid-19, destacó que “hablamos de un repunte y no un rebrote, pues no hemos logrado salir de la pandemia y que es importante que no siga creciendo pues va afectar la vida y la economía de todos”.

“Tenemos una limitante, por un lado nos hace falta reactivar la economía y la llegada de visitantes que afecta a todos los sectores comerciales y de servicios; debemos detener la movilidad pero el turismo es movilidad, en medida que se restrinja esa movilidad se reduce el turismo”, se lamentó, por lo que dijo que mantienen reuniones con los sectores del turismo para tomar las decisiones de manera coordinada y seguir adelante.