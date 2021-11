Por tantas restricciones, leoneses prefieren no visitar panteones

León Gto.- Leoneses no quisieron arriesgarse a acudir este Día de Muertos al Panteón Municipal, ya que los mismos visitantes aseguraban que al caer en día laboral y por todas las restricciones sanitarias era muy difícil realizar todas las actividades que en años anteriores llevaban a cabo.

Para Ángelica Rea, quien acudió al cementerio para visitar, decorar y convivir con su papá Gilberto Rea Gutiérrez, fallecido en el 2018, manifestó estar contenta luego que las puertas del Panteón Municipal Norte se encontrarán abiertas al público, luego de que el año pasado no pudieron acudir a causa de la pandemia.

“Para mi está muy bien que abrieran, me da gusto venir a arreglar un poco, me tocó venir yo sola porque toda mi familia trabajan, sólo limpiaré un poco y lo adornaré con flores, algo sencillo porque yo sola no puedo hacer mucho”, recordó mientras adornaba con flores la tumba de su padre.

Desde la entrada al mausoleo y por los pasillos los colores vibrantes de las flores, adornos y figuras religiosas destacaban un ambiente de respeto, fiesta y nostalgia por aquellas personas que ya no están entre nosotros.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [Video y Fotos] Se disfrazan para promover la conciencia vial a leoneses

La creatividad se podía observar en cada uno de los espacios de este panteón, desde dulces para los pequeños que perdieron la vida desde muy temprana edad, hasta las bebidas más gustadas de aquellos familiares, inclusive había quienes pintaron sus lápidas y espacios dentro del panteón con sus bandas de música o equipos de futbol favoritos.

Cabe destacar que las medidas sanitarias eran estrictas, se les permitió el ingreso durante un tiempo de 15 a 20 minutos, el aforo fue del 70%, la toma de temperatura, el uso del gel antibacterial, las distancias y evitar núcleos sociales al interior, no se permitió el ingreso de bocinas o músicos, así como la entrada de alimentos y bebidas, sobre todo se realizaron rondines por parte de Protección Civil y Policía Municipal para constatar que las personas llevaran su cubrebocas y respetarán las medidas sanitarias establecidas.

Por otra parte, afuera del cementerio los vendedores de flores mencionaron que desde los días anteriores al Día de Muertos, las ventas fueron muy desalentadoras a causa de la poca afluencia de gente.

“Ayer vine y nos desanimamos, vendimos poquito solo 500 pesos, ayer estuvo muy solo pero uno vende por necesidad, ya teníamos la flor sembrada y todo listo para estas fechas, ahorita a las 9:00 de la mañana solo hemos vendido 100 pesos”, comentó Luz Adriana Castro quien colocó su puesto de flores de cempasúchil en la avenida Antonio de Silva.

Por toda la calle se observaban flores naturales y artificiales de todos tamaños y costos, los puestos de flores daban vida a la actividad, sin embargo, eran pocos los compradores.

Juan Eduardo Carrillo mencionó para El Sol de León que el día estaba muy tranquilo y durante del día de todos los santos, tardaron mucho en el acomodo de los comerciantes, “Hay ventas buenas, pero todo está muy tranquilo, ayer tardaron mucho en darnos un lugar y en acomodar a la gente, solo pudimos vender 100 ramos de 40 pesos, esperemos que hoy que es el mero día de muertos llegue más gente, pero se ve muy vació”.