Por primera vez habrá un integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ en H. Ayuntamiento

León, Gto.- El Honorable Ayuntamiento 2021 - 2024 ya fue registrado para trabajar en la administración de la presidenta electa Alejandra Gutiérrez Campos, a partir del 10 de octubre del presente año. Por primera vez el partido Movimiento Ciudadano formará parte del mismo, con una integrante representante de la comunidad LGBTTTIQ+.

Los integrantes del H. Ayuntamiento serán José Arturo Sánchez Castellanos como primer síndico, Leticia Villegas Nava como la segunda síndica, ambos por el Partido Acción Nacional (PAN).

Carlos Ramón Romo Ramsden será el primer regidor, Luz Graciela Rodríguez Martínez será la segunda regidora, J. Guadalupe Vera Hernández será el tercer regidor,

Karol Jared González Márquez será la cuarta regidora. Hildeberto Moreno Fabra será el quinto regidor, Ofelia Calleja Villalobos será la sexta regidora y J. Ramón Hernández Hernández será el séptimo regidor por parte del PAN.

En la octava regiduría estará Gabriela del Carmen Echeverría González, en la novena regiduría estará Óscar Antonio Cabrera Morón y en la décima regiduría estará Érika del Rocío Rocha Rivera por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Por la regiduría 11 estará Blanca Araceli Escobar Chávez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en la doceava regiduría estará Lucía Verdín "La Wera Limón" por Movimiento Ciudadano, primera vez que el partido figura en una administración municipal de León y que incorpora a una integrante de la comunidad LGBTTTIQ+.

Juan Pablo Delgado, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, estuvo acompañando a su compañera Lucía Verdín a realizar su registro y dijo que no duda en que pueda hacer un buen trabajo, no solo por la comunidad a la que representa, sino para todos los leoneses que depositaron la confianza en él.

“Me siento muy contento, muy satisfecho, marcamos historia en la ciudad por muchos motivos, presentamos la primera candidatura de la diversidad sexual y de género, presentamos una propuesta que sinceramente era la mejor propuesta para la ciudad y eso lo tenemos muy claro, ahora Movimiento Ciudadano por primera vez en la historia tiene participación en el cabildo y sobre todo la primera personas de diversidad sexual y de género en el cabildo”, dijo.

Lucía Verdín "La Wera Limón" comentó que trabajará por la atención a la diversidad sexual, atender todos los casos que no han sido visibilizados por el estado y que sin embargo existen.

“A nosotros nos han llegado para pedir apoyo psicológico, apoyo legal incluso con algún tipo de espacio para poder hospedarse o quedarse al vivirse algún tipo de discriminación o violencia, no solo en la calle sino con sus familias”, dijo.