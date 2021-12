Por condiciones climatológicas, cancelan vuelos en el Aeropuerto de Tijuana

Silao, Gto.- Un banco de niebla sobre el aeropuerto de Tijuana, obligó a las aerolíneas a suspender sus operaciones, esto afectó que el vuelo León-Tijuana, programado el día de ayer martes a las 21:50 horas fuera suspendido.

En redes sociales, los afectados hicieron público su descontento, pues de acuerdo a una de las usuarias que quedaron varadas en el Aeropuerto del Bajío, a las 00:00 horas de la madrugada de este jueves, los hicieron abordar un avión.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Podrían reabrir legalización de carros a mediados de año

Y a los pocos minutos los hicieron descender y les informaron que el vuelo aún no podría realizarse. Por ello, en los pasillos del aeropuerto, los viajeros tuvieron que sentarse en el piso, “Todos sentados en el suelo, incluidos personas de la tercera edad y niños, no nos han dado horario de salida y no hemos comido, porque todos los locales están cerrados”. Expresó Ciri Chagoya.

Por su parte, a través de Twitter, la aerolínea Viva Aerobus informó en un comunicado “Debido a condiciones climáticas adversas, sobre la zona del Aeropuerto, como medida de seguridad y protección a nuestros pasajeros y tripulaciones, se presentan demoras en este destino”.

En otro comunicado, la empresa precisó: “Debido a la presencia de un banco de niebla, sobre la zona del Aeropuerto, se encuentran suspendidas temporalmente todas nuestras operaciones”.

Entre los ocho vuelos afectados, se encuentran el VB5028 Tijuana-León y el VB5029 León-Tijuana.