Ponen atención en la salud mental infantil

León Gto.- "Niñez en equilibrio" fue el tema principal de la XXXIV asamblea general de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, la cual fue presidida por autoridades municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), así como de la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos y el presidente municipal de Guadalajara y de la red, Pablo Lemus Navarro.

Durante la mañana de este jueves de forma oficial quedó inaugurada una asamblea más por parte de diferentes municipios para compartir experiencias por medio de conferencias y así poder combatir a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por su parte, la alcaldesa municipal de León, mencionó que el eje temático de esta trigésima cuarta asamblea general, es un tema de gran importancia para la sociedad, donde asociaciones como DIF representan una pieza importante para evitar estos problemas mentales que los menores de edad presentan.

"No podemos dejar de ver a un niño que tenga dolor, a un niño que se ha violentado y hoy en el marco de esta asamblea yo reconozco que el tema sea la salud mental, porque la salud mental de un niño es fundamental, es lo que va a marcar su futuro y cómo se va a sentir", mencionó Alejandra Gutiérrez.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

También indicó que anteriormente la salud mental era un tema sin importancia por los gobiernos, ya que estos no brindan recursos o modificaciones al marco normativo, por lo que ahora se ha dado un gran pasó al identificar estos problemas.

“Nos sumamos a toda la estrategia que tiene gobierno del estado en guía, y también hay un proyecto que tiene el gobernador qué tiene que ver con Planet Yout, qué es una una metodología grandeza uno de los principales problemas que tenemos aquí en todo el país es la venta, consumo de drogas tenemos niñas, niños, adolescentes que desde muy pequeños están empezando el consumo de alcohol, luego después de alcohol empiezan con otro tipo de drogas y aquí hemos decidido trabajar de frente y aunque no veamos los resultados probablemente de manera al 100 en nuestras administraciones queremos dejar un mejor futuro y lo he dicho muy claro el gobernador, nosotros no venimos por aplausos, venimos para cambiar el futuro aún y cuando no le guste todo mundo”, añadió.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

En su intervención, el presidente municipal de Guadalajara y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, Pablo Lemus Navarro, quien desde hace siete meses está al frente del gobierno de Guadalajara, mismo que tuvo la oportunidad por seis años de gobernar Zapopan y realizar espacios públicos en pro de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

“Cuando tomamos el gobierno de Zapopan hace aproximadamente 7 años empezamos a trabajar en la política pública muy importante más del 40% de nuestra población tenía menos de 18 años en estos momentos tenemos que teníamos que impulsar las políticas públicas que nos permitieran darles a las niñas niños y adolescentes las oportunidades a través de muchas cosas porque creo en la transversalidad de las políticas públicas para qué estás tan retrasada 62 tiene que ver con el trabajo”, relató.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“También estamos aplicando en Guadalajara educación, cultura deporte, sana convivencia entre niñas niños y adolescentes, así como atención a la salud; en base a ello hicimos una recuperación muy importante en todos estos aspectos uno de los problemas que teníamos era que muchas niñas niñas estaban abandonados sus planteles escolares sobre todo por motivos económicos alrededor del 92% de el abandono de clases de niños niños tenía que ver con una situación económica implementamos un programa llamado "Zapopan presenta" y ahora está también en el municipio de Guadalajara donde apoyamos a niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, es decir 400 mil en total, con uniformes, mochilas, útiles y tenis deportivos”, añadió.

TOMA DE PROTESTA

Posteriormente en el acto inaugural se realizó la toma de protesta, donde se adhirieron como miembros permanentes de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez,los municipios de Celaya Guanajuato, La Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, así como Piedras Negras Coahuila.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Mientras que de manera temporal se adhieren también a la red, los municipios de Eduardo Neri Guerrero, Huasca de Ocampo Hidalgo, Mier y Noriega Nuevo León y Zamora Michoacán.