Pone a la Feria un dulce sabor a almíbares

León Gto.- Con miel de más de 100 colmenas, José Luis López ofrece en esta Feria, miel natural proveniente de León.

José Luis es un apicultor leonés quién tiene cerca de 100 colmenas, con las que produce la miel qué ofrece en esta edición de la Feria Estatal de León 2022.

"Aquí estoy ofreciendo miel de mezquite, de Garabatillo, Varaduz y de Multiflora, su diferencia es la floración y el sabor, ya que sus propiedades son las mismas. Algunas son más dulces, más perfumadas, o más suavecitas, unas muy fuertes otras más suaves", comentó José Luis.

Lo que diferencia estas mieles de las que encontramos en los supermercados, es la floración y el sabor, ya que la miel natural cristaliza después de un tiempo, por lo que puede durar varios meses años sin deteriorarse.

"La miel natural tiene que cristalizar, si no cristaliza no es miel, empieza de abajo hacia arriba, este proceso lo realiza de manera natural para durar muchos años, el no tener ningún proceso químico, solo conserva la fructosa natural de las flores, por lo que se garantiza un producto de calidad ", afirmó.

Cabe mencionar que José Luis pertenece a la "Asociación Ganadera Local de Especializada en Abejas de León Guanajuato", la cual cuenta con más de 100 socios todos ellos apicultores, mismos que se encuentran en polenizando fuera de la ciudad.

"Yo tengo colmenas polinizando arándano, frambuesa y zarzamora en Jalisco, casi pegado a Tequila Jalisco, las llevamos a polenizar para que la fruta esté más sana, que para que crezca más grande", aseguró José Luis.

Entre sus productos puedes encontrar desde dulce de cinco pesos, hasta miel de 70 a 180 pesos y el famoso propóleo para despejar la garganta en 140 pesos.

"Sí consumen miel, que sea algo bueno y de calidad, una miel buena, siempre la vende un apicultor", finalizó.