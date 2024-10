Policías municipales deben abonar a la investigación de delitos: Chowell

León, Gto.- Daniel Federico Chowel Arenas, exprocurador de Justicia de Guanajuato, declaró que el nuevo modelo de procuración de justicia en el estado debe de estar totalmente enfocado en la investigación por parte de los policías.

Señaló que esta nueva visión viene promovida ahora por el gobierno federal y los estados deberán de prepararse para migrar hacia dichas investigaciones y depender menos del Ministerio Público en las Fiscalías.

El también académico y docente de derecho en varias universidades de Guanajuato Capital agregó que las autoridades municipales y estatales ya deben de estar trabajando en la profesionalización de sus cuerpos policiales para atender a la población con mayor asertividad.

“El modelo que propongo de justicia no solamente es aplicable a Guanajuato, sino a toda la República, sabemos que tenemos el sistema penal acusatorio y allí ha faltado ajustar algunos aspectos como la profesionalización y especialización del ministerio público en las fiscalías".

“El nuevo modelo que se visualiza en materia de seguridad pública, debe estar correlacionado con el trabajo que se hace en el ministerio público y la seguridad pública preventiva, para tener una buena procuración de justicia. Hasta el momento ha existido renuencia para que las policías realicen labor de investigación, pero es algo muy elemental porque si van a prevenir el delito, tienen que investigar no solamente para poder ejercitar acción penal, sino también para saber cómo está operando la delincuencia, por lo que se viene anunciando, el modelo nacional va a fluir hacia los estados, se busca un policía con mayores facultades, por eso es que las fiscalías deben de estar coordinadas con la federación”, mencionó Chowel Arenas.

Dijo que actualmente los modelos de procuración de justicia dependen de la situación que vive cada estado, no solamente por el tipo de criminalidad que tienen, sino por los recursos que aplica cada estado, además de la conformación de los cuerpos policiacos.

Asimismo, Daniel Chowell Arenas lamentó que en el estado no haya funcionado en los dos últimos sexenios el modelo del Mando Único, además de que no se migró a la policía de investigación y ahora se tienen en puerta en el último sexenio la atención a las víctimas y la transparencia interna de las fiscalías.

“Podemos decir que en Guanajuato se vendió hace años el concepto del Mando Único, pero al final de cuentas no funcionó y se cambió a otro modelo, hoy la procuración de justicia tiene que migrar a otras cuestiones como la transparencia y la atención a las víctimas, esto debido a que las víctimas tienen un papel testifical como estaba antes y requieren una mayor atención. Además se cuenta con una saturación de otros casos en las fiscalías los cuales requieren una salida alterna y no esconderlos, sino trabajarlos para una mayor satisfacción del ciudadano, además de buscar agilizar el trabajo del ministerio público para que no quede impune el delincuente y que la víctima sea reparada del daño y con esto se da solución al conflicto penal”, enfatizó.

Dijo que las fiscalías actualmente tienen que ajustarse al marco normativo y al respeto a los derechos humanos y agregó que tampoco va peleada la eficacia con los derechos humanos.

“De 15 años a la fecha, ahora existe el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio, por eso es que debemos trabajar para que los roles que tiene la fiscalía de representación social y de las víctimas, se ajuste a una eficacia en el proceso bajo el nuevo sistema penal acusatorio, no se puede seguir pensando en modelos que no se ajusten a la normatividad actual y a modelos que no satisfagan las necesidades de la población”, explicó el ex procurador.

“En Guanajuato nos han dicho que somos el mejor sistema a nivel nacional pero tenemos estadísticas crudas y negras que nos indican que no es cierto, por eso aquí se requiere transparencia que demuestre la claridad con la que actúa la fiscalía, se requieren cambios de los personajes, porque no se pueden hacer las cosas de la misma manera sobre todo si no ha funcionado”, enfatizó sobre el actual modelo de Guanajuato.

Lamentó que la impunidad en todo el país es brutal e indignante para la sociedad, y destacó que en Guanajuato se cuenta con el 30% de los delitos de alto impacto que se cometen a nivel nacional.

“Y por otro lado se habla de que existe baja impunidad, pero es porque la sociedad no denuncia y allí tenemos que revisar por qué la población no está denunciando, es como decir que en Sinaloa no hay delitos, pero es porque la población está encerrada, aterrada y escondida en su casa, no es porque no existan, entonces se tiene que hablar con claridad a la ciudadanía”, concluyó Chowel Arenas.