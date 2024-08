Podrían sancionar a dueños del cine Guanajuato

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que podrían ser acreedores de sanción los dueños del Cine Guanajuato, por no cumplir con las recomendaciones que se les ha hecho para cuidar el establecimiento.

Ya son dos veces que se incendia el lugar y ambos casos han sido provocados, por lo que la autoridad municipal actuará y tapará las entradas para clausurarlo.

“Es sacar escombros, sacar alfombras, retirar cualquier producto que pueda ser o inflamable pues, cajas de palomitas, vasos, etcétera, limpiar todo muy bien y taparlo con láminas, con perfiles de fierro, etcétera, para que ya nadie pueda tener acceso ahí”.

Reconoció que se ha buscado al gerente Ricardo Salinas Pliego para que ellos atiendan las recomendaciones y clausuren adecuadamente los espacios, pero han hecho caso omiso.

Por ello, es que con recursos del municipio se harán las obras pertinentes, a lo que alcalde dijo que no será una inversión onerosa y se verá por cobrarle posteriormente al particular los gastos de las acciones que se implementen.

“Entonces se va a revisar el tema jurídico, hacerle su llamado, decirles que nosotros vamos a entrar, a limpiar, a tapar y ya, pues en su momento, no creo que sea un gasto oneroso, porque no es un tema que nos vaya a costar más que el recurso humano de Servicios Públicos y de mantenimiento”.

Alejandro Navarro dijo desconocer los motivos por los que no se atienden las recomendaciones, sin embargo, expresó que si piensan que sería más fácil que se derrumbara el lugar para construir algo nuevo, recalcó que eso no va a ocurrir porque no es una estructura tan antigua.

Además, recalcó que hoy ese espacio es un riesgo para los capitalinos y se tiene que eliminar para que no haya accidentes mayores.

Finalmente, comentó que el incendio de esta semana está siendo monitoreado y rastreado gracias a las cámaras de vigilancia para dar con el responsable e interponer la denuncia correspondiente.