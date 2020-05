Platicando en voz alta con Luis Ernesto Rojas Ávila

El mundo cambió abruptamente por la pandemia del coronavirus; la forma de relacionarse ya no es la misma pero en el comercio, esto ya se veía venir, no por una cuestión de salud, sino por el uso de la tecnología. Esa tecnología que afirma el director de Cofoce "nos agarró con las manos en la puerta".

El titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, Luis Ernesto Rojas Ávila, reflexiona en cómo los empresarios que vieron la digitalización como una herramienta y no como una moda subsisten en medio de las condiciones actuales.

Rojas Ávila afirma que el reto para Guanajuato no es crear empleos, sino generar empresarios preparados para la época digital; es decir no a la maquila y no a la mano de obra barata.

DIGITALIZACIÓN DE GOLPE

El tema, la pandemia; el problema, no todos estábamos preparados para llevar el día a día en esta emergencia sanitaria que nos forzó a apoyarnos en las máquinas para continuar con las actividades cotidianas.

El futuro nos alcanzó, la digitalización ha llegado y llegó para quedarse y para evolucionar. Dependerá de la capacidad de cada quien para adaptarnos, para revolucionar. Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más feroces, sino las que se adaptan más rápidamente al cambio.

Debemos ser más capaces para adaptarnos a esta nueva realidad, para dejar atrás viejos modelos y entrar de lleno al mundo digital. Hace un año y medio, en una reunión de muy alto nivel, con visionarios multinacionales que observan el mundo, una alta directiva mostró una presentación y mencionaba que el 2022 sería el punto de quiebre, el año de la donde la digitalización marcaría su liderazgo… jamás pensamos en el Covid. El futuro se adelantó y nos agarró con los dedos en la puerta

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Ya son 158 casos de transmisión comunitaria confirmados en León

Y lo dice con conocimiento. "Recibo muchas llamadas de grandes empresarios que me dicen ´no estabas loco Luis; debí haberme digitalizado´, porque hoy esas tiendas departamentales a quienes les vendían dejaron de comprarles. O al revés: ´No sé qué hubiera hecho si no me hubiera digitalizado, todas las tiendas físicas están cerradas, pero vivo de lo digital´”.

PERO SE LOS DIJO

“Eso era lo que gritábamos en Cofoce. A las empresas les decíamos digitalícense y no por moda, sino porque nuestra labor es observar el mundo; analizamos al consumidor y ves qué zapatos calzan, qué ropa visten, analizamos hábitos de consumo; por qué medios viaja y eso nos permite hacer pronósticos y ver cómo va cambiando el mundo”.

“Sabíamos que teníamos que llevar a las miles de mipymes a la transformación digital, sabíamos que el futuro nos iba a alcanzar e iba a ser desastroso para muchas de ellas, porque las compañías locales les iban a decir 'ahorita se me cayó el mercado y no te voy a comprar; nos vemos por allá de septiembre… pero si toda mi producción la tenía enfocada a ti…'”

Rojas Ávila utiliza otra metáfora, o dos…para reiterar el mensaje hacia los emprendedores. “No pongas todos los huevos en una solo canasta… Si un empresario no pone un pie en lo tradicional y el otro en lo digital se va ahogar…”

ENSEÑANZAS

El director no cuestiona la emergencia sanitaria; le ve un lado positivo.

"Hemos aprendido muchísimo; hemos visto con claridad hacia dónde debemos enfocar la transformación de las mipymes. La medicina ha sido amarga y sobre todo voy a hablar ahora en metáforas médicas: el tema inmunológico de las empresas es el que muchas veces te impide como empresario cambiar, porque tú puedes decir esta empresa tiene tres generaciones, la fundó mi abuelo, mi padre la hizo crecer y yo ahorita la estoy llevando hacia un crecimiento constante y siempre ha funcionado, mi marca es la más fuerte. Pues sí, pero todas las empresas que no se transforman en el siglo XXI están destinadas a morir, todas las empresas que no se digitalicen están destinadas a morir, entonces cómo transformas tu forma de pensar, si tu sistema inmunológico es muy fuerte y no permite que tenga un cambio, entonces tu propio sistema inmunológico te va a matar. Las empresas con un sistema inmunológico débil están destinadas a morir".

“El mayor reto que nosotros vemos es definitivamente cambiar la forma de pensar del empresario. No importa si tiene 20 años, 50 o 75, es la forma de pensar, no la generación. Si te sigues arraigando a los modelos antiguos, si sigues pensando que porque hace 20 años te fue mal en la exportación o la importación, es mala. No. Hiciste algo mal y por eso te fue mal, si haces algo pues también te va mal. Entonces no es la exportación la que haya estado mal, fue tu preparación la que estuvo mal”.

“Los empresarios que pensaban que la digitalización era algo de un segundo plano, que lo podían postergar para después de venderle a Coppel, pues hoy están aprendiendo la lección. El mayor reto que vemos es cambiar la forma de pensar de las mipymes, por eso yo decía el trago ha sido amargo porque después del Covid, a nadie nos queda duda, yo te aseguro que mucha gente que no tenía internet lo puso, el que el que tenía el internet más bajo lo aceleró, el que no tenía una computadora se la compró, el que no sabía usar Google la metió, Netflix creció una barbaridad, Amazon tuvo que contratar a más de 250 mil personas, Walmart ha crecido una barbaridad. El internet en México crecerá un 60% mínimo este año”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Compra Sapal camión bomba para atender inundaciones

“Ya no queda duda de que todo ha cambiado, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformarnos nosotros, cambiar nosotros mismos para realmente lograr adaptarnos rápidamente a esta transformación y dejar de sufrir. Si no te transformas, pues no nos espera nada positivo”.

EN GUANAJUATO, GENERAR EMPRESARIOS, NO MANO DE OBRA BARATA

El futuro inmediato en el estado de Guanajuato, tiene una forma clara en Rojas Ávila.

"El reto para Guanajuato ya no es la generación de empleos; el reto para Guanajuato es la generación de empresarios, es la generación de oportunidades, los empleos por supuesto son bienvenidos y han hecho de Guanajuato un estado formidable, pero hoy también tenemos que enfocarnos a diferentes cosas, ¿cómo podemos crear aldeas digitales como lo está haciendo China, cómo podemos crear comunidades que vía digital comiencen a vender sus productos al mercado nacional e internacional, cómo podemos realmente generar empresas constantes, como podemos escalar a las mipymes?".

“Hoy el 95 % de las empresas de Guanajuato son mipymes, empresas de menos de 10 empleados, entonces yo les digo a veces en sentido de broma: ´el reto de Cofoce es acabar con todas las mipymes, con todas las microempresas´ y me voltean a ver así como ´ya se volvió loco´… precisamente acabar con ellas es hacer que se transformen en grandes empresas. El reto es la escalabilidad de las empresas. ¿Cómo las vamos a escalar? ¿Cómo las vamos a llevar a otro nivel de competitividad? No con los viejos modelos de atraer empleados, no con los viejos modelos de generar maquila, no con los viejos modelos de vender mano de obra barata”.

“Primero que nada tenemos que creérnosla, tenemos que comenzar a fabricar productos de mejor valor agregado, con mayor tecnología”.

De acuerdo con el sondeo más reciente entre mil 300 empresas guanajuatenses exportadoras, 40 % de ellas han cerrado temporalmente sus operaciones y muchas tienen sus pedidos frenados.

SECTOR AUTOMOTRIZ. MÉXICO SÍ

El grueso de las exportaciones de Guanajuato es del sector automotriz. Las empresas de este giro como muchas otras están paradas. A reserva de conocer las cifras de marzo y abril, es un hecho que los números no serán nada buenos. No es ser pesimista, es ser realista.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Confirma SSPE primer contagio en Cereso; fue en León

Ante ello, afirma que "es una realidad que los números irán a la baja, el mundo se desaceleró y las grandes potencias económicas va a decrecer; eso es una realidad, pero hay buenas noticias".

"Leía la semana pasada un reporte de la Organización Mundial del Comercio que me sorprendió. Decía que México era el único país que se recuperaría de la caída de sus exportaciones. Las exportaciones para México caerán 4.5 % por el tema de pandemia, pero en 2021 llegará a crecer por arriba de 6 %. No China, no Japón, no Europa y esa recuperación la atribuye a que Estados Unidos es su mayor socio comercial, por los tratados internacionales (TMEC entre ellos), porque el mundo digitalizado nos permite acercarnos a la mayor locomotora del mundo que es Estados Unidos, al tipo de cambio y a la posición geográfica y estratégica de México”.

“Estamos atravesando una crisis, es verdad pero también hay mensajes para una recuperación. Don Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, dijo que es momento de enfocar todas las fuerzas en la exportación; no en la inversión extranjera, no en la generación de mano de obra barata, no en la maquila, no en las divisas, no en el turismo; es en comercio exterior, ahí es donde está la fuerza”.

POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA CREATIVIDAD

No es un secreto que las discrepancias de empresarios locales con el gobierno federal podrían afectar el accionar o recuperación de algunas firmas guanajutenses.

“Las empresas y su competitividad están sujetas a las políticas públicas federales y estatales, eso es innegable pero pueden ser un incentivo o una restricción dependiendo del grado de apoyo que se tenga”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Las Joyas, foco rojo de Covid-19

“Hoy las condiciones del mismo mercado te permite rebasar esa situación. Si no hubiera desparecido Proméxico, el Fondo Pymes, el Fondo Exportador por su puesto que las empresas tendrían más oportunidades pero yo creo que hoy, con el acceso a la información, ese no puede ser un pretexto para las empresas, no puede ser que las empresas digan ´no estoy avanzando porque el gobierno no me apoya´.

Yo creo que hoy hay tantas condiciones que permiten avanzar a pesar de que no existan los apoyos que antes existían”.

“Los empresarios más aguerridos, los de mayor éxito, por supuesto que se apoyan del gobierno pero es su capacidad de transformarse lo que les ha llevado al éxito; es su resiliencia, ese estómago para poder soportar de todo, lo que les ha abierto el camino”.

Agrega que “obviamente los gobiernos estamos obligados a facilitarles el camino; entendemos que debemos ser facilitadores, pero quienes meten el gol son las empresas. Nosotros les ayudamos a poner la cancha pareja, a que se haga el partido de futbol, pero ellos meten los goles”.

“Claro que gobierno-empresa es un binomio fabuloso que no solo permite que crezcan más rápido las compañías, sino que también acelera todo el sistema”.

CAMBIO DE MENTALIDAD

“Hay grandes oportunidades para la exportación pero también hay que creérsela. Al empresario guanajuatenses que hoy sigue exportando nadie le dijo que era imposible y por eso lo hizo. Si se hubiera rodeado de personas que te llenan de noes, de paradigmas, jamás lo hubieran hecho. Hay que atreverse, hay que abrazar a la tecnología y hay que cambiar la forma de pensar”.

“Si aprovechamos la tecnología, si cambiamos nuestra forma de pensar, si apostamos a vender valor agregado, a dejar de ser baratos para ser diferentes, vamos a posicionar nuestra marca”.

“Nos va a costar trabajo porque es difícil dejar de vender a un tienda departamental y tener tu propia marca pero luego llegan estas crisis, las cosas se ponen feas, llega alguien y te dice que ya no te va a comprar después de 10 años porque en Vietnam encontró a alguien que le vende cinco centavos de dólar más barato… así que chao y entonces los empresarios vuelven a comenzar desde cero, más cansados, más viejos… no hay una vía corta hacia la transformación; hay que pasar por ese camino, de creérnosla y pensar de manera muy diferente y romper paradigmas”.

La charla tendría que terminar a su estilo, con una metáfora.

“Estamos en una etapa que ayuda a reflexionar... Un día le preguntaron a Abraham Lincoln que haría si tuviera seis horas para cortar un árbol con un hacha y él respondió que pasaría cuatro horas afilando el hacha….”