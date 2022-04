Plasma su fe en las coronas de espinas

León Gto.- Arturo Moreno Pérez lleva realizando coronas de espinas desde hace más de 36 años, su interés por crear estas coronas surgió luego de representar a Jesús en diferentes Viacrucis vivientes, por siete años consecutivos.

Todo comenzó cuando fue invitado a tomar el papel de Jesús en el viacrucis de la colonia Aurora, donde la misma persona que lo invitó, le realizó la corona que portará en la representación, esto llamó la atención de Arturo, quien observó detalladamente como estaba trenzada la corona.

Al año siguiente, fue invitado a repetir personaje, pero ahora sería en el viacrucis de San Pedro de los Hernández, donde participó por tres años consecutivos y tres años en la Roncha y el último año en el lago de Yuriria.

"Yo me fijé cómo estaba la corona y las empecé a realizar, pero no de tres ramas como la primera que me puse, pasando el tiempo las renové, las hice de seis ramas, como empezó a salir la rama más delgada, la empecé a realizar de nuevo, pero ahora las trenzó con nueve ramas"

Durante este tiempo, Arturo realizó sus propias coronas de espinas, cada vez buscó hacerlas más impresionantes; cuando llegó el momento de retirarse del grupo que se encargaba de realizar los viacrucis, Arturo decidió apoyar con la realización de las coronas para los años siguientes.

Ahora se encuentra realizando coronas de espinas para los cristos de las colonias como: San Pedro de los Hernández, La Laborcita, El Carmen, El Potrero, Paraíso Real, entre otras.

Con la ayuda de un par de guantes y un par de manos más, trenza aquellas ramas de huizache que cerca de ocho días antes fue a recolectar a la periferia de la ciudad, no sin antes ablandarlas con agua, una vez que se encuentra trenzada, recorta las espinas del interior, para que estas no lastimen a los actores y procede a amarrarla para darle la forma y el tamaño de la cabeza.

"Antes no batallaba aquí en el río de Alfaro, en San Pedro las conseguía, pero como ya está la zona muy urbanizada, tengo que ir más lejos a buscarlas. 15 días antes de la semana santa, voy para ver ya cómo están las ramas de los huizaches, si ya las ramas están como yo las necesito ocho días antes de la semana santa, que fue este viernes pasado, me dedico a cortar las ramas ya listas para realizar las coronas", agregó Arturo Moreno.

A pesar que aún no ha fabricado alguna de estas coronas de espinas fuera de León, a su domicilio ha llegado gente interesada en enviar algunas de estas coronas a otras ciudades.

“Habían pedido de México en febrero, pero al último ya no se comunicó la señora, por lo regular no las tengo en venta pero las personas que me han pedido me dan lo que sea su voluntad, me dicen que valen más pero no me gusta hacer lucro con lo que hago, simplemente lo que les nazca de corazón”, finalizó Arturo.