Plantea Zoológico de León, Centro de Rescate de Fauna Silvestre de Guanajuato

Debido a la gran cantidad de fauna que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), lleva al Zoológico de León, este trabaja en el proyecto de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Estado de Guanajuato. El espacio se construiría dentro de las instalaciones del lugar, tendrá una inversión cercana a los siete millones de pesos, y podría concluirse el próximo año, informó David Rocha Lemus, director del zoológico de León.

Mencionó que al zoológico han llegado animales decomisados por la Profepa en muy malas condiciones en los que se invierte una parte importante del presupuesto sobre todo en recuperar y alimentar a dichas especies.

Dijo que han llegado más de 100 animales y son 30 especies, desde pericos de cabeza amarilla, cachetes amarillos, aguilillas de cola roja, búhos, aguilillas de Harris, tucán, ninfas, gran cantidad de primates, hasta felinos como tigres, tres pumas, tigre, jaguar, entre otros.

“El Zoológico de León está trabajando en un Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Estado de Guanajuato para tener instalaciones propias, que permitan que este tipo de animales tengan el mejor manejo, no se desarrolle una impronta y sean candidatos a poderse liberar en su hábitat natural”, explicó.

Mencionó que el proyecto se está haciendo de forma muy responsable, estaría dentro de las instalaciones del zoológico, la inversión sería entre seis y siete millones de pesos, y se espera sea concluido en 2022.

Comentó que la habilitación del lugar depende de muchos factores, sobre todo un permiso especial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para recibir este tipo de ejemplares, que deben tener una legal procedencia, deben revisar qué tipo de equipos necesitan, entre otras cosas.

Informó que ya está todo el proceso en la Semarnat y aunque reconoció que es tardado, por lo que esperan que el lugar esté apto lo antes posible, pues se ha tenido que frenar un poco la recepción de estos ejemplares.

“No todas son aptas para liberación porque tal vez ya venían fracturadas, a muchas aves les cortan las plumas para que no vuelen, algunos ejemplares que llegan fracturados de una pata, un ala y debido a que no se atendió en tiempo la fractura el animal ya no puede regresar a su entorno, o bien los apedrearon o les tiraron con un rifle de diábolos y los lastimaron y desafortunadamente ya no están facultados al 100% para regresar a un entorno silvestre porque de hacerlo así, los condenaríamos a una muerte segura”, recalcó

En el caso de los pumas rescataron a tres cachorros en la sierra de Santa Rosa y había unos perros ferales que los asediaban, la gente vio la situación y los canalizó a Profepa que a su vez los envió al Zoológico de León, estos ya no pueden regresar a vida silvestre por el nivel de impronta que desarrollan, porque ya no le tienen un miedo o rechazo natural al ser humano, lo que sería muy peligroso.

“Los animales silvestres no son mascotas, el manejo de las especies silvestres sólo es para personas especialistas, no afectemos al medio ambiente promoviendo este tipo de comercio ilegal”, concluyó.