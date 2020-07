Plantan especies nativas de árboles por el Día Nacional del Árbol

Se celebró el Día Nacional del Árbol y la Fundación Fura Rescate Arbóreo plantó un encino Quercus Rugosa, árbol nativo de la región vegetal a la que pertenece León y Ricardo Ibelles, titular de FURA compartió la importancia de arborizar con especies nativas en la ciudad.

“Una especie nativa es el huizache, el mezquite, el palo blanco, el pochote y el varaduz” detalló Ibelles sobre las especies que pertenecen a la selva baja caducifolia, región vegetativa de León.

Una especie endémica que además, su región geográfica es muy reducida, por las condiciones que ha desarrollado en ese sitio han generado ciertas características muy particulares entonces es un endemismo” detalló Ricardo.

Ricardo Ibelles compartió que dentro de la urbe se plantan árboles que no forman parte de la región, sin embargo las personas los plantan por un beneficio ornamental u obtener algún fruto “nativo y endémico no son sinónimos, son conceptos totalmente diferentes y las que son exóticas y exóticas invasivas, es aquella vegetación sin ser del sitio se encuentra ahí dispuesta por el hombre, no las trajimos de Sudamérica, de Asia, porque nos gustó básicamente porque ofrece servicios forestales que las especies nativas no nos proporcionan o no da frutos que aquí no existen”.

“Cuando empezamos a trabajar la arborización urbana siempre privilegiamos lo bonito según nuestro concepto, pero se no olvida que parte de los servicios que proporcionan los árboles, es en beneficio de la fauna nativa y cuando le cambiamos a la fauna nativa su hábitat y sus condicione, esa fauna empieza a desaparecer o migrar porque también tiene que adaptarse” comentó el titular de FURA.

Ibelles compartió ejemplos de especies de vegetación invasora que ha causado problemas pues desplazan a otras que sí son nativas “los pastos empiezan a invadir áreas naturales, porque no hay un depredador, no hay el eslabón que controla su crecimiento y son portadoras de enfermedades a las que no son inmunes la fauna nativa o la fauna nativa empieza a desequilibrarse los ecosistemas”.

El director de la fundación de rescate arbóreo comentó que se pueden encontrar opciones de árboles nativos para plantar pues aportan diferentes servicios ambientales, uno especie, el varaduz “tener que valorarlo, el varaduz o palo dulce, tiene propiedades curativas, es atrayente de abejas, cómo el colorín, su flor se consume”. Dijo Ricardo Ibelles.

En el Día Nacional del Árbol reflexionó en conversación con la OEM de León que “hay que hacer una reflexión sobre los beneficios de los árboles que ya todos conocemos pero hay que recordarlo y además hacer énfasis de la importancia de la flora nativa”.

León pertenece a la zona llamada Selva Baja Caducifolia y en la ciudad quedan alguna áreas que no han sido intervenidas como cañada de venaderos, la cañada a la salida a Lagos, la salida a San Francisco del Rincón “algunos remanentes, son los paisajes que existían antes del cemento y de los tabique s y que de alguna manera tenemos que recuperar para que lo corredores naturales que utiliza la fauna nativa vuelvan a tener una función y podamos encontrar, tlacuaches, zorrillos, aves”.

“Guanajuato como estado tiene una riqueza de biodiversidad muy grande, México como país está dentro de los diez países con mayor biodiversidad, tenemos que valorar eso y trabajar las especies nativas en el bosque urbano, en la infraestructura urbana” detalló Ibelles para El Sol de León.