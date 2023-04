Planta eólica de San Felipe no fue comprada por AMLO

La senadora por Guanajuato Alejandra la “Wera” Reynoso declaró que es probable que la planta generadora de energía eólica de San Felipe, continuará paralizada debido a que existen indicios de que no fue comprada por el gobierno federal en el paquete que adquirió a Iberdrola por 6 mil millones de dólares.

Lo anterior comentó tras el anuncio que realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien compró las 13 plantas a la empresa española Iberdrola, para garantizar que no suba el costo de la energía eléctrica en México.

Acusó que el gobierno federal compró las plantas de Iberdrola que trabajan con gas para generar electricidad, y no compró las plantas eólicas que no contaminan el medio ambiente.

“Lo que alcancé a investigar es que en San Felipe se trata de una planta eólica, y están comprando prácticamente las plantas que generan energía eléctrica con gas, la empresa vende lo que no es rentable, los objetivos ahora están en las energías limpias, no en las fósiles, pero al gobierno le encanta comprar y producir combustibles fósiles en lugar de invertir en energías limpias y no está considerada la planta de San Felipe”.

Lamentó que el presidente hable de nacionalización de la industria eléctrica, “hablar de una nacionalización por parte del presidente de México, esta muy lejos de eso, ya cuando vemos la información desglosada de lo que hicieron, las plantas que se compraron no es para generar energías limpias, sino que son los zapatos usados de Iberdrola, remató lo que no es rentable, lo que hizo el gobierno de México no fue nada nuevo, simplemente compró las plantas que ya le vendían a la CFE energía”.

Explicó que tampoco hay un valor agregado y que al contrario “es más riesgoso, por el manejo y las finanzas de la CFE que no tiene buenos resultados, de acuerdo al IMCO por tercer año consecutivo reportan pérdidas a finales del 2022, no se sabe que tan bien estarán administradas estas 13 plantas y que signifiquen una rentabilidad que le ayude a la Comisión a salir del hoyo en donde están”, dijo la panista.

La senadora dijo que después de firmar la intención de compra a Iberdrola, espera que el gobierno deje de poner obstáculos a la inversión en energías limpias, ya que “está muy focalizado el gobierno en encontrar anomalías, más que en impulsar inversiones”.

Enfatizó que el senado está exigiendo información sobre las condiciones del monto que se pagará y de qué partida, “porque en el presupuesto no está considerado, al menos que sea la deuda que aprobaron en el Paquete Económico con la Ley de Ingresos, para que así les permita este recurso dirigirlo a ese rubro”.

Lamentó que Iberdrola continuará con su inversión frenada en San Felipe, “hice una consulta a la empresa para conocer si retiran su inversión en Guanajuato, y me dijeron que no, porque simplemente ya eran proveedoras del gobierno y ahora quieren invertir en energías limpias”.

El 14 de abril de 2015 se otorgó el permiso a Iberdrola Renovables del Bajío S.A. de C.V. bajo la modalidad de autoabastecimiento y una capacidad de generación de 105 megawatts (MW). La central eólica estaría ubicada en Rancho Hacienda de Santiago Villa de Arriaga y Villa de Reyes, San Luis Potosí y la inversión fue de más de 178 millones de dólares.

La empresa española decidió construirla en el Ejido San Pedro Almoloyán, municipio de San Felipe, por lo que el pasado primero de noviembre del 2022, la Comisión Reguladora de Energía desconectó la planta eólica en Guanajuato, porque el permiso otorgado era para el proyecto en Villa de Arriaga y Villa de Reyes, San Luis Potosí.

La comisión negó la modificación entre estados y pidió a la empresa tramitar un nuevo permiso. En la resolución RES/240/2022 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se informó que el 16 de mayo de 2019, Iberdrola presentó la solicitud de modificación, la cual le negaron.