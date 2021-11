Planea Guanajuato pactar coinversión con la iniciativa privada

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Guanajuato, señaló que ante el recorte presupuestal de 3 mil millones de pesos que impuso la Federación al Estado para el 2022, dijo que recurrirán a realizar una coinversión con la iniciativa privada para sacar adelante los proyectos que tiene la entidad en materia económica.

El funcionario estatal manifestó que la disminución de recursos a Guanajuato tendrá un impacto negativo en el sector económico, ya que dijo para todos los proyectos se requieren de recursos y al no contar con un presupuesto suficiente, el estado deberá ser creativo para concretar los proyectos y hacer que el recurso alcance.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Brindarán apoyo a colectivos de búsqueda

“Están hablando de 3 mil millones de pesos adicionales, son menos recursos obviamente para el estado, todos los proyectos se mueven con recurso y si hay menos recurso obviamente se va a dificultar un poco más los proyectos pero ahí es donde tiene que venir la creatividad para tratar de no pensar”.

Expresó que las autoridades estatales están enfocadas en evitar recurrir a un endeudamiento y dijo que por ello han visto en la coinversión con la iniciativa privada una opción viable para rescatar los proyectos que se tienen planeados en materia económica en el estado.

Dijo que con los recortes de presupuesto a los Estados, el país está pasando a una nueva etapa, ya que dijo que las entidades están acostumbradas a lograr su desarrollo con recurso público, sin embargo, dijo que tendrán que implementar el modelo de otros países en donde realizan coinversión con recurso privado.

El funcionario dijo que por ello están trabajando en desarrollar nuevas estructuras financieras para no detener el crecimiento de la entidad, pues si bien los recursos públicos no son suficientes, han visualizado que con la iniciativa privada pueden salir adelante proyectos económicos.

“Obviamente tenemos que pasar a una nueva etapa, en México siempre estamos acostumbrados a crecer con recurso público, en otros países hacen coniversión con el recurso privado, esto es a lo que me refiero con nuevas estructuras financieras donde no detengamos el crecimiento del estado, no hay suficiente recurso público y hay que invitar a la iniciativa privada a todo aquel que tenga poder de ahorro”.