Plan “c” de Morena será una afectación brutal para los ciudadanos: Jorge Espadas

León, Gto.- Jorge Espadas, diputado federal panista por Guanajuato, declaró que el golpe que pretende dar Morena al Poder Judicial y a la ciudadanía será “brutal”, por lo que la oposición espera detener el Pan “C” en septiembre con la nueva legislatura.

“Lo hemos rechazado en la presente legislatura como Partido Acción Nacional junto con la oposición, sin embargo, ya no será tema de esta legislatura, pero estamos haciendo lo necesario para dejar todos los insumos para que el grupo parlamentario entrante esté listo para la batalla en contra del Plan C, que pretende morena”, comentó

“Creemos que el golpe a la corte será fulminante y esto no lo podemos permitir, sabemos que es un tema de votos y en la cámara Morena tendrá mayoría con sus aliados, solo estamos esperando ver finalmente cómo quedan conformadas las cámaras y ojalá y se pueda detener la reforma al Poder Judicial, si no es en la Cámara de Diputados, esperamos que sea en el Senado de la república”, enfatizó.

Señaló que dicha reforma afectará también al Poder Judicial de los estados y a todos los ciudadanos, y explicó que el juicio de amparo que es muy utilizado por los ciudadanos y asociaciones civiles, podría ser rechazado desde Palacio Nacional gracias a la reforma que pretende Morena.

“El amparo es el que se promueve en contra de la autoridad, llámese un alcalde, un gobernador, en contra de los diputados, los senadores y del gobierno federal, ese amparo lo lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Juzgado Federal, de los jueces de Distrito, de los colegiados, de la propia corte, y cuándo se le baje el nivel a los jueces, cuando tengamos jueces subordinados que tienen que rendirle cuentas a un presidente, ese día la justicia se acabó”, explicó el diputado local electo en León.

Lamentó que muchos de estos amparos son promovidos por asociaciones y agrupaciones civiles de ciudadanos, que luchan en contra de la toma de decisiones de los políticos en todos sus niveles.

“Cada persona civil va a tener este problema, el Plan C le afecta a todos los ciudadanos y a las próximas generaciones, hoy no lo pueden ver, pero va a llegar un momento que le afecte a todos los mexicanos, lo veremos cuando se les quite las garantías individuales, veremos personas con cáncer que ya no van a poder demandar sus medicamentos al IMSS, ya no van a poder pelear por las estancias infantiles y cuando el presidente diga que esas resoluciones ya no entran, serán desechadas, lo mismo los temas del medio ambiente tampoco procederán”, concluyó Espadas Galván.