Pinta cuadros para sobrevivir

León, Gto.-La pandemia le quitó su trabajo, pero no las ganas de salir adelante. El señor Carlos Vázquez, retomó una actividad que hace muchos años hacía por hobby. Ahora, la desempeña para mantenerse.

El señor tiene 72 años y la contingencia sanitaria por el coronavirus lo dejó sin trabajo. Lejos de quejarse, decidió retomar un hobbie que tenía hace muchos años y comenzó a pintar cuadros para venderlos y subsistir.

Vendía carteras

Don Carlos, vecino de la colonia Valle Hermoso, trabajaba en la Zona Piel, vendiendo monederos y billeteras, pero desde mediados del mes de marzo, tuvo que dejar de ir para evitar riesgos en su salud.

No tardo mucho, y decidió pintar cuadros, como lo hacía hace 40 años, en su comedor, los exhibe y muestra a los vecinos para que se los compren. Ha vendido unos diez.

Chiapaneco de nacimiento, leonés por elección

“Soy originario de Chiapas, anduve en diferentes lugares, hasta que llegue a León, me gusto, me quede, aquí me casé y tengo dos hijos” recuerda don Carlos.

A cada cuadro que pinta, le invierte uno o dos días, dependiendo el diseño. Lo que más le gusta plasmar, son paisajes y el mar. Pues dice, le recuerdan su infancia.

Nadie lo enseñó a utilizar la pintura de acrílico, ni el óleo, pero decidió trabajar con la primera porque es más barata.

“Hace años, comencé a pintar, me relajaba, pero deje de hacerlo, ahora lo hago y me sigo sintiendo igual de tranquilo cuando trabajo los cuadros, pero ahora, es por necesidad” explicó.

Pide ayuda para vender

Las imágenes las copia de libros o de revistas, o la misma gente se las lleva, cuando le piden que trabaje sobre pedido alguna imagen.

“Yo pido la ayuda de todos, para que vengan a comprarme mis cuadros, es para ganar dinero, mantener a mi esposa en lo que todo esto acaba.

Para los que estén interesados, Don Carlos vive en la calle Campo Grande 113 esquina con Campo Escondido en Valle Hermoso. Los cuadros tienen un costo de 150 pesos y los tiene exhibidos en el comedor de su casa.