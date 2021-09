Pierde México la batalla contra el cambio climático

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). México está perdiendo la batalla contra el cambio climático. Así lo advirtió Horacio Zárate Acevedo, vicepresidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, quien señaló que las prolongadas sequías, las lluvias atípicas e incluso hasta los sismos son una consecuencia del desgaste ambiental que se está provocando y por ello es urgente y necesario dar el salto hacia las energías limpias en el país, como el uso de gas natural, energía eólica y solar en procesos industriales.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, el también consultor nacional en temas energéticos dijo que el diagnóstico del país indica que se están generando procesos industriales, domésticos y cotidianos sin el más mínimo cuidado al ambiente y las autoridades estatales y federales han tardado en dar el salto hacia las energías limpias, cuando a nivel mundial el compromiso es disminuir en más de un 50% las emisiones de dióxido de carbono para 2030 y ello implica la utilización de energías limpias, algo en lo que el país se ha quedado atrás.

“El cambio climático es actualmente el principal problema del mundo y mientras no haya cultura de cuidar nuestro hábitat, cada segundo que pasa será catastrófico para la humanidad, con problemas irreversibles para los seres humanos, la fauna y la flora.

“Hay que decirlo con todas sus letras: hoy por hoy las políticas públicas en materia energética son deficientes y México está perdiendo la batalla contra el cambio climático”, dijo el vicepresidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local PEMEX respeta las normas internacionales de protección al medio ambiente

Horacio Zárate señaló que muchos gobiernos no se ha preocupado por los fenómenos climatológicos atípicos que está viviendo el país, como lluvias intensas fuera de temporada, calor extremo, escasez de agua, contaminación excesiva por equipos industriales y motores, contaminación de ríos, lagos y mares, aunado a que 90% de las plantas de tratamiento residuales en su mayoría son inservibles.

No obstante, Horacio Zárate consideró que lo grave está en que la producción industrial siga trabajando a partir de energías fósiles, cuando el uso de gas natural es lo que están haciendo otros países y a menor costo.

“El uso excesivo del carbón en procesos industriales, que es altamente contaminante y no cesa en varios puntos del país, es lo que impera actualmente y nos estamos rezagando en materia energética; para 2030, cuando los países deberán asumir esta responsabilidad de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, México apenas querrá entrar y será muy tarde, pues de por sí ya vamos tarde”.

Por ello, advirtió que si no se toman las medidas a tiempo, el país seguirá experimentando las consecuencias del cambio climático en carne propia y en un escenario adverso, pues aparte de que no hay cultura de protección civil en el país, no hay tampoco recursos del Fondo de Desastres Naturales, por lo que saldría más barato apostar a generar procesos productivos a partir de energías más amigables con el ambiente que estar cada año reconstruyendo el país por las afectaciones que generan los fenómenos climatológicos.

“No existe la mínima base de conocimiento de la prevención, no existen planea de emergencia, de reacción inmediata, los programas no están actualizados, no hay capacitación y mucho menos hay actualización de los Atlas de Riesgo.

“La Protección Civil no es sólo entregar colchonetas, despensas, apoyos después de haber pasado un fenómeno de graves consecuencias, la protección civil parte dela prevención y la prevención la debemos ver en que debemos generar esas políticas ambientales para evitar que los fenómenos naturales generen cada vez más y más problemas, la protección civil la tenemos que ver como esa consejera para atender de raíz lo que nos genera esos fenómenos y esos fenómenos no están diciendo que ya no es viable producir a base de carbón ni combustibles fósiles, que tenemos que pasar a las energías limpias en el país, pero a la de ya”, dijo Horacio Zárate, quien fue uno de los miembros fundadores del Sistema Nacional de Protección Civil cuando fue petrolero.

Energía a partir de basura, la otra opción

Horacio Zárate señaló que otra veta que no han explorado los gobiernos estatales y municipales es el producir energía a base de basura, pues aunque ha habido intentos, no se han concretado y eso es otro tema para abonar a evitar más contaminación del subsuelo.

“Si a ello le agregamos que los tiraderos de basura son eso, tiraderos y no rellenos sanitarios, que se está enterrando la basura cuando se debería estar aprovechando para generar energía a partir de ello, en el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica lo hemos impulsado, ya tenemos municipios en Veracruz que están generando energía a partir de basura, pero la generalidad de las autoridades locales y las federales no quieren ver que el futuro no son esos procesos, son ya el presente y nos estamos quedando detrás”.

Horacio Zárate señaló que el apostar por las energías limpias no está peleado para nada con los proyectos federales de fortalecer a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, pues se tiene que estar consciente de que el cambio hacia las otras opciones energéticas no será de un día para otro, pero sí se tiene que dar el salto ahora o el país se atrasará.

Recordó que México debe aprovechar la oportunidad que tiene de traer el gas natural más barato del mundo, con la opción que Mirage Energy ha planteado de proveer gas para el país desde el yacimiento de Waha, Texas, y empezar a dar paso a las energías limpias.

“Ya no es si queremos, es debemos hacerlo. El tema energético debe partir de que la suma de voluntades políticas se dé para generar un planeta más limpio y con posibilidad de un mejor futuro para las familias.

“México puede seguir con su producción petrolera, pero no debe voltear la vista cuando la apuesta es pasar a los autos eléctricos; México puede ser nuevamente potencia energética con energías limpias, con su petróleo, con una CFE fortalecida, pero ya se tiene que abrir el camino para las energías limpias y en eso estaremos insistiendo para poder concretarlo”.