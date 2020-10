Piden usar término “fosas clandestinas”

Lorena Alfaro García, diputada local del Congreso del Estado de Guanajuato, aseguró que exhortarán al Congreso de la Unión para que la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemple el término “fosas clandestinas”, con el objetivo de que las Fiscalías de los estados puedan hacer un mejor trabajo en las investigaciones sobre el paradero de las personas.

La diputada local mencionó que hasta ahora no existe el término “fosas clandestinas” en la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel nacional y ni siquiera en el estado Guanajuato, lo que impide que se realice una adecuada clasificación por parte de las autoridades cuando realizan este tipo de hallazgos y hay restos de personas.

Señaló que si bien se han realizado avances en la búsqueda de personas desaparecidas, la homologación de la ley a nivel nacional con el término, permitiría que las Fiscalías de los estados hagan mejores investigaciones y la búsquedas de las personas se haga de manera correcta.

Por ello, señaló que harán un exhorto al Congreso del Estado para que se contemple integrar el término “fosas clandestinas” a la ley e incluso se describa en qué consiste, y así, los Congresos de los Estados puedan legislar y tener la definición homologada.

“En consecuencia las Fiscalías podrán hacer mejor su trabajo, me parece que a partir de que este tema se de a conocer y que los familiares se empiecen a agrupar y a apoyarse unos a otros para la búsqueda de sus seres queridos, hay avances y hay personas que han sido localizadas”.

Apuesta Lorena Alfaro por un informe de actividades austero

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Lorena Alfaro García, aseguró que su informe de actividades será austero y sin publicidad costosa, pues señaló que en momentos como este a causa de la pandemia, la ciudadanía lo que menos quiere ver es a políticos publicitándose, por lo que aseguró que su informe será de manera cercana y de casa por casa con las personas.

“En este caso mi informe no será tradicional, yo no voy a contratar publicidad, no voy a salir en spots de radio, ni en espectaculares, yo considero que en estos momentos tan complicados por los que están pasando muchas familias irapuatenses, lo que menos quieren es ver políticos publicitándose”.

Entre sus actividades legislativas en los últimos dos años, la diputada mencionó que fueron aprobadas tres iniciativas, principalmente en materia de seguridad, y tres más que se encuentran en análisis, las cuales, aseguró, podrían ser aprobadas a finales de este año.

Entre las iniciativas aprobadas, está la No prescripción de delitos, como homicidio, feminicidio y abuso sexual de menores, las cuales buscan justicia por la víctima y castigo para el agresor, así hayan pasado años de haberse cometido el delito.

La otra iniciativa, es la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la iniciativa de Paridad de Género en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales pretenden hacer más eficientes la atención en a las familias de los desaparecidos, y permitir igualdad entre hombres y mujeres.

Las otras tres iniciativas que aún se encuentran en análisis son, la reforma al Código Territorial para la Protección del Arbolado Urbano, la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato y la Ley de Fomento a la Actividad Vitivinícola del Estado de Guanajuato.

Además, Alfaro García mencionó que impulsaron 14 programas sociales y ejerció acciones en salud y educación, donde benefició a más de 44 mil 400 personas con alimento y apoyos, principalmente durante la pandemia,