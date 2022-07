Piden taxistas reunión con autoridades municipales ante ola de inseguridad

León Gto.- Taxistas ejecutivos alzan la voz ante la ola de inseguridad que se vive en la ciudad, aseguran que son diariamente víctimas de asaltos, por lo que buscarán reunirse con las autoridades del municipio para llegar a acuerdos que les brinde mayor seguridad a todo el gremio en general.

Rodolfo Morgan, conductor de taxi ejecutivo, comentó luego del asesinato de un taxista de plataforma extranjera, el cual dio servicio a un pasajero en la zona de Las Joyas este domingo por la tarde, este último fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro del taxi y las balas alcanzaron al operador, mismo que perdió también la vida.

Los taxistas aseguran que la inseguridad ha subido de tono y ha ido a la alza día con día, contradiciendo así las diversas declaraciones de seguridad pública, donde mencionan que los índices delictivos van a la baja.

“La realidad es que no bajan los índices delictivos y no es únicamente con los taxis ejecutivos, también hablamos de los taxis verdes y hablamos de la sociedad en general estudiantes, amas de casa, trabajadores, todo mundo vive asaltos, vive robos en casas habitación, etc”, comentó.

También aseguró que en el día a día los taxistas de la ciudad sufren múltiples intentos de asalto, mismos que algunos no se logran consumir gracias a la pronta y oportuna intervención de algunos compañeros que se encuentran en varios colectivos de seguridad.

“Todos tenemos el mismo sentido que es el de apoyo hacia los compañeros, cuidar la integridad física de los compañeros y entonces nosotros, llámese colectivo que sea, hacemos una intervención y evitamos que muchos compañeros sean asaltados. Yo te hablo de que diario, diario hay intentos de asaltos, diario vemos violencia por todos lados y esto pues en realidad se ha salido de control”, mencionó.

“Creo que ya es urgente y ya es conveniente que hagamos un llamado enérgico a la autoridad, que yo creo que en esta semana lo vamos a hacer todos los colectivos de aquí de León, con algunos taxis verdes y hablo taxis verdes los que realmente están en la calle; no esos que solo están detrás de un escritorio, nosotros andamos en la calle, nosotros si trabajamos y tenemos un pulso real de lo que es la inseguridad”, agregó Rodolfo Morgan.

Aseguró que en diversas ocasiones los elementos de Policía Municipal dejan mucho que desear al momento de solicitar su apoyo, ya que Rodolfo se encuentra dentro de un colectivo de seguridad, donde han detectado que diariamente sufren de dos a tres intentos de asalto y en fines de semana se incrementan hasta siete; por lo que en estos casos los presuntos son entregados a la autoridad y estos no los llevan a los separos.

“Buscamos una coordinación con ellos y que la atención sea lo más humana posible de parte de los Policías, por qué hay muchos Policías, lo debo de decir así: que llegan y a la víctima la convierten en victimario. Se ponen a favor del delincuente en muchas ocasiones y pues eso creo que no se vale, la Policía está para resguardarnos a nosotros, no para resguardarlos a ellos”, comentó.

Indicó que sin temor a equivocarse juntando los colectivos de taxis ejecutivos y verdes diariamente se registran alrededor de 15 intentos de asalto, eso sin contar los no reportados, debido a que muchos de los taxis verdes no cuentan con los celulares adecuados para la instalación de aplicaciones o simplemente no se encuentran organizados en materia de seguridad.

Rodolfo confirmó que han detectado zonas de alto riesgo o de mayor riesgo, sin embargo, mencionó que ya toda la ciudad se ha vuelto muy peligrosa, pero su colectivo trata de evitar estas zonas y ciertos horarios.

Además, mencionó que como taxis ejecutivos han solicitado reuniones con la Presidenta Municipal, Alejandra Gutiérrez y con el Secretario de Seguridad, Mario Bravo, sin embargo, no han sido atendidos.

“Lo que necesitamos es platicar con las autoridades municipales, no tenemos fecha de reunión, nosotros estamos pensando hacer una caravana, manifestación para que nos atiendan, por qué si se les ha solicitado y pues nada más nos dan largas”, platicó.

“También hemos pedido una reunión con el Gobierno Estatal, para darles algunas sugerencias de cómo podrían verificar los perfiles de la plataforma que está haciendo el estado o que va a manejar el Gobierno del Estado y no ha habido respuesta”, añadió Rodolfo.

Por último, el conductor brindó algunas recomendaciones a sus compañeros, mismas que han funcionado a los diversos colectivos de la ciudad.

“Les recomendaría que después de las 9 o 10 de la noche estén más atentos a los servicios que toman, ya dos personas del sexo masculino debes de dudarle mucho si los subes; evitar las zonas de riesgo y la invitación a los compañeros, no a que se unan a nuestro colectivo, pero si que traten de estar en algún grupo para que estén un poquito más seguros o más cuidados, que no anden por la libre como les decimos, por qué llevan mayor riesgo”, mencionó.

“Mientras más unidos estemos más protegidos vamos a estar, hay que darle seguridad a todo el gremio”, finalizó.