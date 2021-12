Piden solución a problema de agua potable en Balcones de la Joya

León Gto.- Cansados de permanecer con más de un año con problemas de abasto de agua potable en sus domicilios, vecinos de la colonia Balcones de la Joya solicitaron la intervención de Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León al denunciar que el Sistema de Agua Potable ha mostrado oídos sordos a sus reclamos.

Las amas de casa platicaron a El Sol de León que las pilas de trastos y ropa sucia cada vez incrementa, además de carecer del líquido para poder preparar sus alimentos y cumplir con las más elementales necesidades de toda persona.

Rafael Rocha Soria mencionó a este periódico que desde el domingo esta falta del vital líquido volvió, inclusive en su hogar se han acumulado trastes sucios, al querer guardar botes de agua para la semana, está la utiliza para la comida o para su higiene personal.

“Nosotros vivimos más arriba, en las casas que están a los lados y enfrente, no llega nada de agua, esta semana tenemos todo bien sucio porque el agua solo sale en la madrugada, como a las cuatro pero sale un chorrito que no alcanzamos a llenar los barriles”, agregó una de las vecinas.

Pero no solo es la falta de agua lo que manifiestan los habitantes de Balcones de la Joya, ya que han realizado en diversas ocasiones reportes directos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y esta dependencia ha hecho caso omiso o inclusive les toman la queja pero no se atiende la problemática.

“Hay días en que no sale ni aire, abrimos la llave y nada, necesitamos el agua para los trastes, el baño o para bañarse uno mismo, la otra vez tuvimos que comprar 2 garrafones de agua para bañarnos, sale bien una semana o unos días y otra vez volvemos a lo mismo sin agua una semana más, ya estamos cansados que siempre pase así pero eso sí el recibo si llega puntualito y ese no perdona nada, lo que queremos es que así como nos cobran, que nos echen el agua, que pongan el servició como es”, mencionó molesto Alfonso Moreno

No es la primera vez que los vecinos se quejan de esta situación, ya que al vivir en una de las orillas de la ciudad, cuentan con deficiencias en los principales servicios, pues estos al fallar no suelen ser atendidos de manera inmediata.

“Me comentaron que la toma ya no tiene malla alrededor y que se meten personas a moverle a las llaves, pero no sé si es cierto ya la toma ya no tiene malla, pero ya tenemos más de ocho días sin agua, nos llega solo un rato pero no es suficiente para abastecernos, no vamos a estar cuidando a que llegue el agua toda la madrugada”, concluyó Martha, quien es vecina de la zona.