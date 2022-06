Piden seguridad y atención médica vecinos de la Puerta de San Germán

León, Gto.- A la señora Antonia Gabriela Vázquez, vecina de Puerta de San Germán, hace meses le picó un alacrán a las dos de la madrugada, tuvo que esperar a que amaneciera para pedir ayuda y la llevarán a recibir atención médica.

Así como ella, hay más vecinos en la localidad de Puerta de San Germán, situada en el municipio de León que ponen en peligro su salud a falta de una clínica por la zona, además allí se carece de seguridad, áreas de esparcimiento y transporte.

Durante el arranque de las obras de pavimentación vecinos externaron que está obra beneficiaría a toda la comunidad, sin embargo, buscan más apoyo del gobierno para la construcción de áreas de recreación en la que los niños puedan convivir, jueguen y puedan tener actividades extraescolares.

En seguridad, dicen que a pesar de que hay constante rondines por parte de la Policía Municipal, la zona ha sido presa de constantes robos y asaltos; en materia de conectividad piden más camiones que vayan a Zona Centro de León y San Francisco del Rincón, puesto que estos pasan cada determinado tiempo; para ir a Zona Centro de León, realizan de una hora 30 minutos aproximadamente, para acudir a San Pancho es alrededor de dos horas.

De todas las peticiones que dijeron la que más resaltó fue un lugar para atención médica, por caídas, enfermedades y otros padecimientos, personas han visto afectada su salud.

“Hace unos meses me picó un alacrán, fue a las 2 de la madrugada y tuve que esperar hasta que amaneciera, tuve bastante miedo pero gracias a Dios no me pasó nada”, mencionó Antonia Vázquez.

Pase Verde

En cambio otros vecinos de la Puerta de San Germán, mencionaron que conocen el programa “Pase Verde”, sin embargo no pueden visitar los parques y áreas de recreación ya que los horarios del camión no les favorece, se tienen que levantar desde las 5 de la mañana para llegar a León alrededor de las siete de la mañana y el último camión pasa alrededor de las seis de la tarde, en Zona Centro.

A pesar de que el municipio ha enviado transporte para colaborar y los vecinos conozcan el programa, los habitantes que prefirieron mantenerse en anonimato por miedo a represalias, dijeron que los delegados no brindan la información oportuna y solo se las hacen llegar a sus allegados.

“Hay mucha preferencia, una vez iban a llevar a los niños al partido de las Abejas, mis hijos se quedaron con ganas de acudir porque nos avisaron a la mera hora y además ya se había llenado el transporte”, mencionó una vecina.

El 80 por ciento de los vecinos trabajan en una quesera denominada “La Puerta” y Santa Cecilia, el otro porcentaje en fábricas de zapatos en León y sombreros en San Pancho, por ello piden más seguridad en Puerta San Germán para que sus horas de salida se sientan seguros.