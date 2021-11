Piden padres de víctimas a Sapal acepte su responsabilidad

León Gto.- A unos días de cumplirse un año de la muerte de los trabajadores del Sistema de Agua Potable de León (Sapal) en la planta tratadora, sus familiares piden que el organismo acepte su responsabilidad y dejen de burlarse de ellos, esto luego de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) el pasado 29 de octubre.

Estas familias piden justicia y un análisis a fondo, así como un acercamiento que ya se va a dar por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el próximo viernes a las 12:00 del día, donde se solicita una mediación para decidir lo que mejor les convenga a ambas partes.

Donde exigen que se verifique lo que corresponde al trabajador, en este caso que los directivos de sapal se haga responsable del accidente en materia de trabajo, “Queremos llegar a una conclusión, resolverlo y obviamente queremos que los responsables acudan a la fiscalía y se tomen las medidas necesarias contra ellos como servidores públicos” agregó el abogado Juan de Dios Hernández Araiza.

Por otra parte, familiares del trabajador Víctor Ricardo Briseño Rangel, argumentaron que Sapal cometió el error de mandar a trabajar a sus empleados a una planta donde no había las condiciones para el trabajo.

“Los trabajadores se quejaron más de ocho días, entre ellos Víctor Ricardo, por que no estaban las condiciones y había demasiadas fugas, tubos podridos, los reguladores fallaban, los tanques estaban tapados, no habían las medidas y sin embargo, no los tomaron en cuenta, es demasiado grave para que ahora la fiscalía todavía no pueda hacer responsable a sapal y a sus directivos, que sigan hechandole la culpa a Edgar Correa Torres encargado de planta” aseguraron los familiares de uno de los trabajadores fallecidos.

El abogado y los familiares aseguran que los directivos de la planta autorizaron todo para comenzar a laborar dentro de esta, sin capacitación previa, donde solo les proporcionaron nueve mascarillas para todo el personal que trabajaba en ella el cual en ese momento constaba de 50 personas.

Así mismo, afirmaron que los directivos en compañía del entonces presidente municipal Héctor López Santillana estaban enterados que la planta estaba chatarrizada y era una bomba de tiempo.

“Santillana estaba enterado que la planta estaba chatarrizada, que había que meterle 50 millones de pesos, sabían que era lo que le hacía falta a esta planta, mejor prefirieron con autoridad ir a sacar a estas personas, meter a gente que trabajaban en agua biológica y no químicos, esa es la mayor diferencia, porque a mi hijo sus abogados lo responsabilizan por haber estudiado y me dicen que es experto, ¿cómo los chavos de 20 años son expertos?, recuerdo que dijo que sacaría adelante la plante y se ahorraría 50 millones de pesos , pero nunca dijeron que a costa de los trabajadores de sapal,”, argumentó uno de los padres de trabajadores quien era graduado como Ingeniero.

“Es indignante que Sapal siga tratandonos de tomar el pelo, cada recomendación, cada nota que sacamos que sale por la PRODHEG, inmediatamente Sapal ya está publicando un comunicado diciendo que ellos cumplen con la ley al entregar de forma ilegal una indemnización de 32 mil a una familia como si fuera una persona que corrieron y no como una persona que murió en un accidente laboral de los que ellos son responsables”, agregó Javier Sentiez de acción colectiva socioambiental, el cual ha acompañado a las familias durante el proceso.

Los familiares coinciden en que ninguna cantidad monetaria va a suplir a sus difuntos, ya que aseguran que contaban con ilusiones de formar una familia, ver a sus hijos trabajando para lo que estudiaron, vivir sus sueños, estos fueron frustrados, sin embargo, aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias a pesar de que han sido intimidados por abogados de la planta.

El abogado de las familias mencionó que aproximadamente 15 días atrás fueron a las instalaciones de la planta tratadora y al llegar por la parte del ferrocarril se percataron que las medidas que implementaron no son las mismas, sin embargo, no cuentan con señalamientos por lo que en sus propias palabras “da a entender que siguen incumpliendo con su responsabilidad”.

“Cada que nos citan es como si se burlaran de nuestros difuntos, le truncaron la vida a sus trabajadores, cortaron sus ilusiones, no se supera una tragedia así, es una pérdida muy grande, queremos justicia, porque un hijo, un esposo, un hermano no se compensa con nada, llegar y toparse cada ocho días a ver cómo avanza la investigación y ver que no hay nada y recibir una respuesta ‘ señor de todos modos no va a pasar de eso que le ofrecen’, venimos por la justicia, nos quitaron a un ser humano, yo vengo por que quiero saber la verdad de lo que pasó, que dejen de burlarse de nuestro dolor” concluyeron los familiares.

El Hecho

El pasado 13 de noviembre de 2020 cerca de las siete de la tarde, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada al fondo de la calle Monte Carmelo en la colonia Arroyo Hondo, cinco trabajadores identificados como Omar Ignacio Martínez Flores, Juan Antonio Méndez Rivera, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Víctor Ricardo Briseño Rangel y José Salvador Martínez, perdieron la vida luego de intoxicarse tras inhalar un químico.

A casi un año de esta tragedia, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emitió una resolución de recomendación el pasado 29 de octubre, donde señalaba a Sapal como responsable por no brindar el equipo de protección necesario a sus trabajadores.