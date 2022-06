Piden investigar el maltrato animal y no retirar a los animales de carretas o carros

León Gto.- Tras el anuncio de la prohibición en la zona urbana de León de carretas o carros jalados por animales (caballos, burros o mulas), en la zona urbana, los dueños de estos animales están en desacuerdo, debido a que son su fuente de trabajo, transporte y aseguran que no todos los dueños maltratan a estos animales.

Local Oficial: Fin a la esclavitud de animales que jalan carretas

Silva Belmontes quien tiene uno de estos transportes, la cual le ayuda desde hace más de 20 años, mencionó sentirse en desacuerdo con esta iniciativa de la presidenta municipal de León, ya que ella es una de las personas que procura cuidar a sus animales y siempre está al pendiente de lo que necesitan.

“La verdad lo tenemos por qué de ahí nos mantenemos, tiramos escombro, hierba, chachareamos, juntamos botellas, cartón, en veces nos dan cosas o así; pero eso que quieren hacer está mal, por qué si ese es el sustento del trabajo de uno, como le haríamos, a mí no me gustaría que me quitaran la yegua o el carrito, dejarlo ahí como cosa perdida”, mencionó Silvia.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Platicó que si se implementa la iniciativa presentada en el Ayuntamiento “Apoyo Productivo”, esta última buscarán cambiar a los animales por un instrumento de trabajo como un carrito o uno tipo de triciclo para continúen con el mantenimiento de su familia, que a la vez no haya maltrato animal, a ella le gustaría mantener a su yegua en su casa.

Al mismo tiempo opinó que toda esa gente que maltrata a estos animales no debería de tratarlos así, ya que ellos también se cansan y no les debe faltar su alimento, bebida y descanso.

“Yo diría que investigarán a las personas que los maltratan y los tienen mal y se los recogieran y nosotros seguir trabajando, que vieran que uno si los tiene bien, nosotros nunca la hemos tenido así, no le ha faltado si alimento, cuando se enferma lo llevamos al veterinario”, explicó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Silva mencionó que ella gasta cerca de 2 mil pesos al mes para mantener a su yegua en las mejores condiciones, pues ella y su familia se han dedicado toda su vida a cuidar estos animales, por lo que saben cómo cuidarlos.