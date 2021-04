Piden evitar celebraciones masivas durante el Día del Niño

León, Gto.- Ni celebraciones en el Día del Niño y para el 10 de Mayo, pidió el director de salud municipal Juan Martin Álvarez Esquivel. Ya sabemos que tenemos que hacer y que no, debemos de aprender de nuestra experiencia y cuidar nuestra gente.

Aunque existe una estabilidad en el tema de la pandemia en León, esto no quiere decir que ya la libramos, pues la última semana se registraron 32 muertes y eso es una alerta para mantener el cuidado en nuestra salud.

El llamado que realizó Juan Martin Álvarez, es a evitar hacer celebraciones masivas durante el Día del Niño, “Estamos en situación de alto riesgo, pero aquellos que no puedan aguantarse, la recomendación es solo acudir a espacios públicos abiertos, como el Parque Metropolitano o el Zoológico en donde el personal cuidará su salud, no debemos favorecer los contagios en la población”.

En el tema del 10 de mayo Día de la Madre, tenemos que recordar que fue en esta fecha pero del 2020, que 15 dio inicio al primer repunte en casos, empezamos a registrar una aceleración en la transmisión de la enfermedad y, que detonó en los meses de junio y julio.

Álvarez Esquivel detalló “Bajo ese aprendizaje, el llamado es a no celebrar estas fechas y de hacerlo sea con toda responsabilidad necesaria, nunca dejar el uso de cubrebocas, no acudir a espacios cerrados, pues no hay otra forma de evitar el contagio. Ya sabemos que tenemos que hacer y qué no hacer, cumplamos y cuidemos a nuestra gente”, finalizó.