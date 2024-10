Piden empresarios de Guanajuato entrarle parejo a iniciativas de la federación a favor de los trabajadores

León, Gto.- Tras las propuestas que lanzó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su toma de protesta a favor de las y los trabajadores, empresarios de Guanajuato piden “entrarle parejo” siempre y cuando vayan todos coordinados, tanto iniciativa privada y gobierno.

Mauricio Battaglia, presidente de Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), reconoció que México es uno de los países donde más horas se labora, sin embargo, mencionó que una de las afectaciones a la formalidad es que el 55 por ciento de los empleos son informales.

“No terminamos de amarrar las cosas porque el 55 por ciento del empleo en este país es informal, yo estoy a favor, pero si vamos todos, si vamos amarrados, por qué nos tenemos que someter algunas empresas a unos criterios y otros no, por qué las personas que estamos en el entorno legal quedamos en una desventaja competitiva contra otras personas”, comentó.

Mejores prestaciones

Esto luego de que la mandataria federal anunció que se trabajará para lograr la reducción de 48 a 40 horas laborales en México de manera gradual durante su sexenio, el incremento al salario mínimo y hasta del aguinaldo.

En este sentido, Battaglia añadió que hay patrones que se siguen aprovechando de sus trabajadores y no están siendo vigilados por ninguna autoridad.

“Cada día son más en el tema del empleo que están abusando de los trabajadores no dándoles prestaciones y que no están siendo ni perseguidos, ni observados ni nada, entonces yo creo que tiene que ser una solución integral, es donde no se puede dejar de ver que el 55 por ciento del empleo en el país es informal y lo segundo es que tendría que ser una medida que transite hacia un lugar, si vamos hacia allá, no podemos ir a la velocidad de forma inmediata”, añadió.

“Nadie habla de las horas en el transporte”

Por su parte, Fernando Padilla, presidente de Apimex, dijo que la competitividad no sólo es de los empresarios, pues nadie habla de las más de 10 horas que las y los trabajadores pasan en el transporte público por falta de infraestructura.

“La competitividad no nada más viene del empresario, hay que elevar la competitividad en infraestructura, se habla de bajar de 48 a 40 horas, pero cómo no se habla de la cantidad de horas que se pasa en el transporte público, entonces estamos de acuerdo en bajar las horas, pero también hay que trabajar en que se bajen esas 10, 12, 15 horas que se pasa el trabajador en un transporte público porque no hay infraestructura”, mencionó.

Los empresarios aseguraron estar de acuerdo en que las iniciativas se revisen siempre y cuando sean propuestas congruentes y que se tome en cuenta la informalidad que existe en el país.