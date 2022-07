Piden apoyo con una silla de ruedas

León, Gto.- El pasado 10 de octubre Jesús Arámbula fue asaltado cuando trabajaba en un taxi, el agresor lo golpeó en la cabeza y cuello, a causa de los estacazos ya no pudo trabajar, su esposa Rosa María pide apoyo con una silla de ruedas y un calentador solar ya que es parte de su tratamiento.

Jesús tiene 79 años, toda su vida fue taxista por tal motivo no está asegurado, su única ayuda es la pensión que recibe del programa Bienestar de los Adultos Mayores, Rosa María es comerciante, vende menudo los domingos en la calle Sevilla en la colonia Vista Hermosa para poder solventar los gastos del hogar.

“Tengo cuatro hijos, ellos me apoyan cuando pueden económicamente porque también tienen familia que mantener, lo que me dan lo uso para sus medicamentos, comidas y gastos del hogar”, mencionó.

Hace un año a Jesús le dio un infartó y tiene un catéter en el corazón además es diabético, por eso cuando recibió los golpes en el cuello y cabeza no se ha podido recuperar al cien por ciento como personal médico se lo aseguró.

“Fue un 10 de octubre que lo asaltaron, no solo lo despojaron de su dinero también lo golpearon, mi hijo cuando supo del robo corrió a verlo, lo encontró muy mal, no podía hablar y no se movía, lo llevamos a recibir atención médica y la doctora nos dijo que de tres a cuatro unos meses iba a estar bien”, platicó.

“Ya pasaron nueve meses y yo lo veo mal, ya puede hablar más incluso camina pero se cansa mucho, no puedo salir ni a la tienda porque se me cae o se sale a la calle y tengo miedo que se pierda, es triste ver que es como un niño pequeño, es berrinchudo pero lo más doloroso es que aún no ha recuperado su memoria, incluso a mis nietas no las reconoce”, añadió.

Mencionó que para poder comprar el mandado o medicamento tiene que pedir apoyo a familiares porque no se puede valer por sí solo, recordó que una vez que estaba preparando sopa por intuición metió la mano en la cazuela hirviendo, por eso pide ayuda con una silla de ruedas para transportarlo con facilidad y mantenerlo sentado mientras realiza sus actividades.

En el caso del calentador solar mencionó que ya van tres veces que ha pedido apoyo al municipio sin tener éxito, ya que va en aumento los gastos del hogar y no puede solventarlos sola, a veces no tiene para el gas y lo ahorra para su venta.

También informó que en ocasiones no hay suficiente insulina en el seguro y la debe comprar por fuera así como las tiras Accu-Chek que son fundamentales para estar checandolo de la glucosa y son otros gastos más.