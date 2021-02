Piden a la población no desplazarse a otros municipios por vacuna Covid-19

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Con semáforo Naranja confirmado para la siguiente semana, autoridades sanitarias indicaron que existe la posibilidad de que el próximo lunes lleguen más dosis de vacunas contra Covid-19 para los municipios de Cuerámaro, Manuel Doblado y Jaral del Progreso, por lo que las hicieron la invitación a la población a no desplazarse y esperar que las vacunas lleguen a su ciudad.

Lo anterior, dijo, será confirmado hasta que lo determinen las instancias federales que están a cargo de la estrategia de distribución de la vacuna, misma que hasta el momento no ha generado reacciones negativas en la población de adultos mayores que se han vacunado, a excepción de dos casos en los que se han presentado efectos de riesgo medio.

REACCIONES DE VACUNA

“Existen reacciones en personas de la tercera edad que ya fueron vacunadas, se han presentado dos efectos de riesgo medio, pero del total de las vacunas se puede decir que ha habido dolor de cabeza, alguna erupción en la piel, sensación de cansancio”, expuso el subsecretario de Salud, Moisés Andrade Quesada.

De igual forma, indicó que no es recomendable que personas de otros municipios se desplacen a vacunarse a otras ciudades, ya que no se pueden mezclar los tipos de vacuna de diferente laboratorio para la primera y segunda dosis, por lo que se les debe aplicar en orden, además de que toda la población alcanzará a vacunarse.

REPORTE DE CASOS Y VACUNACION

A cerca de un año de que se anunció en Guanajuato el primer caso de Covid-19, hoy en día se tiene un total de 2 mil 668 casos activos y 652 hospitalizados, lo que arroja un total de 120 mil 26 casos acumulados confirmados y 105 mil 74 recuperados.

Cabe señalar que el personal de enfermería se ubica en el quinto lugar en la lista de casos confirmados por ocupación, mientras que el primer puesto lo ocupan los empleados; sin embargo, se ha dado prioridad en la vacunación del personal de salud por estar en la primera línea de contacto, por lo que hasta el momento se ha aplicado la primera dosis al 95 por ciento del personal de salud.

En tanto, se ha vacunado al total de la población de adultos mayores de nueve municipios de la zona noreste del estado, entre ellos Huanímaro, Pueblo Nuevo, Atarjea, Tierra Fría, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Xichú y Santa Catarina; mientras que en Cortazar se aplicaron 7 mil 206 dosis.

CONTINÚA EL SEMÁFORO NARANJA

Con el fin de incentivar la actividad económica y con el compromiso de los sectores económicos se estableció la reactivación de actividades al 50 por ciento, manteniendo aforos del 30 por ciento de su capacidad en bares, cantinas, casinos y balnearios, entre otros establecimientos en los que se aglomeren las personas.

Los eventos sociales y empresariales en lugares cerrados tendrán permitido un aforo que no rebase al 50 por ciento, favoreciendo la circulación de aire en espacios abiertos, respetar el distanciamiento social (de 1.5 a 2.0 metros) que no rebase el 50 por ciento de aforo.

Finalmente, señaló que la propia sociedad debe evitar participar en las fiestas y celebraciones religiosas de semana santa, pues no hay condiciones adecuadas para llevar a cabo dichos eventos, por lo que la invitación es celebrarlos en familia, ya que no se puede exponer a la población.

Finalmente indicó que no es tiempo de regresar las aulas, a pesar de que algunas instituciones educativas del sector privado anunciaron un próximo regreso a las clases presenciales. “Aun no es tiempo y aun no tenemos un criterio para la reapertura y el regreso a clases”, afirmó.