Comerciantes prefieren no hablar de cobro de piso en la Miguel Alemán

León, Gto.- Hay temor entre comerciantes ante el reporte de casos por “pago de derecho de piso” por parte de delincuentes que operan en la región.

Lo anterior luego de que Jaime Gallardo Saavedra coordinador General de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, señaló que el cobro de piso y extorsión tiene una cifra negra del 92 por ciento y tan sólo se denuncian el 8 por ciento, además refirió que este delito se da en Zona Piel y la Miguel Alemán.

Local En León, les cobran piso y son extorsionados

En un recorrido realizado por El Sol de León en la Miguel Alemán los vendedores no quisieron hablar del tema solo dijeron que la inseguridad que prevalece en la zona y a está “le pega”.

“Yo aquí solo vendo, yo no sé nada, la que ha de saber es la patrona, pero no ha comentado nada al respecto, yo solo cumplo con la chamba y hasta ahí. Lo que sí, hay mucha inseguridad porque la gente viene a comprar y sí se lleva las pertenencias”, dijo una empleada que prefirió omitir su nombre.

En cambio, otro comerciante apuntó que sí se ha especulado por la zona el cobro de piso, pero no ha sido víctima, por lo que se pronunció a favor de que se intervenga la actividad comercial en la Miguel Alemán para limpiar de comerciante informal, pues de esta manera se vería más ordenada y con ello más seguridad.

“Si no limpian no va a haber orden, deben colocar cámaras, botones de enlace ciudadano y sobre todo implementar más vigilancia porque sí hay rumores, pero a mí no me ha tocado y es que todos tienen miedo de denunciar”, platicó.

Francisco Meza | El Sol de León

Autoridades niegan existencia de cobro de piso

Mientras que Jaime Gallardo, aseguró que ha habido un incremento del 20 por ciento en el último año, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos desconoce de dónde sacó el dato.

“Desconozco, voy a platicar con él (Jaime Gallardo Saavedra), porque quiero saber cuál es la fuente, le pedí a Mario (secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León), investigar para poder aclarar”, dijo la alcaldesa.

Local Alerta por aumento de llamadas de extorsión

A decir de los comerciantes, en Miguel Alemán es una zona donde se puede encontrar todo tipo de artículos y es un mercado que abastece de comida a leoneses, por ser tan recurrido y al haber poca seguridad hay probabilidad de que proliferen grupos delictivos.