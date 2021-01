Pide SSG agilizar vacunación contra Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, señaló que la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 debería ser más sencilla y menos burocrática, pues dijo que con el sistema actual con que se cuenta será complicado avanzar en la aplicación de las dosis en el estado y en el país.

"Parece que a veces nos gusta complicarnos las cosas, es muchísima burocracia la que se está llevando a cabo para poder aplicar una vacuna, cuando esto debería fluir lo más pronto posible.

"(...) En el registro es un tema bastante complejo. Tiene que fluir esto, tenemos que ser facilitadores, no complicadores, esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho a proteger mucho en esta primera instancia al sistema de salud y después hay que difundirlo a la población en general (...) este llamado tiene mucho sentido, que no se esté politizado, que no se esté burocratizando el tema", dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su participación en la televisor estatal TV4, donde informa a diario el estatus de la Covid-19 en el estado.

Daniel Díaz Martínez dijo que desde su perspectiva, el Gobierno Federal debería de tomar en cuenta al Consejo Nacional de Vacunación, instancia que tiene experiencia en la aplicación de biológicos en el país, pues así se avanzaría más pronto en la aplicación de la vacuna, una vez que lleguen más dosis al país.

"Que se considere al Consejo Nacional de Vacunación (...) no estamos partiendo de ceros, se está tratando de cambiar todo el proceso y no tiene caso, se trata de fluir todo lo más pronto posible", dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, quien señaló que la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 debe quedar fuera de cualquier tratamiento político, pues el personal de salud es técnico y no conoce de colores partidistas, por lo que no debe ponerse en duda su trabajo.

Por otro lado, Daniel Díaz Martínez explicó que la aplicación de las primeras 19 mil 500 vacunas en el estado lleva un avance de 87%, donde hasta el momento no ha habido casos de reacciones graves en el personal que recibió su primera dosis.













