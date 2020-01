Pide Sihue y la GOAN reglas claras con el Insabi

Las controversias por la entrada del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) han llegado al plano de las propuestas; los gobernadores del Partido Acción Nacional presentaron la suya y el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dejó en claro que sin reglas de operación claras no firmará convenio alguno.

Luego de la reunión a principios de la semana con sus homólogos de 8 estados gobernados por su partido, los mandatarios estatales volvieron a encontrarse este fin de semana en Mérida, Yucatán para estar presentes en el Informe de Gobierno de Mauricio Vila.

Ahí, bajo la asesoría del diputado federal por el estado de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, se detalló la contrapropuesta que ya fue enviada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los principales ofrecimientos, precisó el mandatario guanajuatense, es la posibilidad de establecer un convenio de colaboración en lugar de uno de adhesión, lo que les permitiría a las entidades seguir operando su sistema de salud siempre y cuando estén en posibilidades.

De igual manera se solicitó una cita con el presidente, misma que se programó para este martes y que será atendida por Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, en la figura de presidente de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), junto a varios titulares de las Secretarías de Salud de las 9 entidades.

Piden mesa técnica para reglas claras

Con la finalidad de aportarle transparencia y certeza a las reglas de operación de este nuevo Instituto, Rodríguez Vallejo detalló que se propone la formación de una mesa técnica que colabore durante los 180 días que marca la ley para publicar las normas ya mencionadas.

“El Gobierno Federal quiere que firmemos un convenio cuando todavía no hay reglas de operación claras del INSABI, lo que estamos pidiendo es que abramos la mesa técnica, construyamos juntos las reglas de operación, y firmamos ahora sí un convenio de colaboración, no de entrega, no de adhesión, uno de colaboración donde sigan llegando los recursos de la federación y los estados administremos nuestros sistemas, aquellos estados que les convenga”, dijo.

Confirma Sinhue rechazo al convenio

Aunque se ha dado a conocer que algunos estados de esta coalición ya habían firmado el convenio con el Gobierno Federal, Diego Sinhue negó que sea así y explicó que sólo se les extendió una carta de intención.

“No existía en Insabi en esos momentos, no había ley. Sólo fue eso, una carta de intención y no un convenio”, dijo.

La postura, hasta este momento, no varía. Ningún gobernador firmará para entregar sus respectivos sistemas de salud.

“Ellos han dicho que bajo este contexto actual no firmarían, pero la presidencia los ha tomado como que si han firmado aquel convenio o carta intención pero ellos han dicho públicamente que no”, aseguró.

En duda los recursos federales

Aunque por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal le confirman a Guanajuato que los mil 500 millones de pesos sí llegarán, desde Hacienda le dicen lo contrario al gobernador, sin embargo hay confianza de que por lo menos este año el recurso sí llegará conforme a lo que se tiene presupuestado.

“Los recursos tienen que seguir llegando porque así hay un transitorio, por lo pronto este año tienen que seguir llegando, porque la ley se aprobó de acuerdo a un presupuesto ya aprobado, entonces este año no va haber problema entonces tenemos tiempo”, dijo.

Pero las dudas persisten por la falta de comunicación y coordinación entre los dos despachos federales; “es una discusión que tienen allá en la federación; Hacienda nos dice que nos van a llegar mil 500 millones menos, Salud nos asegura que no, que sí nos van llegar, entonces nosotros estamos en esa espera”, dijo.

El mandatario guanajuatense detalló que este recurso federal se otorga por varios conceptos entre los que destaca la atención a ciudadanos de otras entidades; tan sólo este 2019, Guanajuato atendió a mil 700 pacientes con domicilio en el estado de Michoacán.

De igual manera denunció la reducción arbitraria del padrón del Seguro Popular que pasó de 3 millones 300 mil el año pasado a 2 millones 800 mil para este 2020; también de ahí se originó el recorte.

Piden reparto proporcional y transparencia

En cuanto a la petición de transparentar los 40 mil millones de pesos que se otorgaban a través del Seguro Popular, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que lo que piden es una repartición equitativa de los recursos que en un principio fueron tomados del Fondo de Gastos Catastróficos que asciende casi a 70 mil millones de pesos con aportaciones de los gobiernos estatales.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos dejen los hospitales, pero si quieren que sea universal nada más que nos digan de donde agarramos más dinero, y es donde decimos que el fondo no se puede repartir solo entre los estados que se adhieran, porque ahí hay dinero de todos y se debe repartir de manera proporcional”.

Para comprender el complicado escenario que plantea el Gobierno Federal, el mandatario guanajuatense compartió un simple dato.

“Todo el sistema de salud federal, todo lo que nos dan a los estados más lo del Fondo de Gastos Catastróficos, están rondando los 120 mil millones de pesos, hacer lo que ellos quieren: gratuidad y universalidad, cuesta 900 mil millones de pesos, no hay números que alcancen”, dijo.

Así mismo precisó que aunque públicamente algunos funcionarios han dicho que el plazo máximo para firmar el convenio es de 15 días, Diego Sinhue afirmó que la ley precisa 180 días para dar a conocer las reglas de operación y es a ese término al que ellos obedecen.

Comparten postura los gobernadores

Finalmente el gobernador del Estado de Guanajuato confirmó que los mandatarios de las nueve entidades gobernadas por Acción Nacional aplicarán la misma estrategia que anunció el guanajuatense hace una semana.

“Nos están obligando a no atender citas programadas y operaciones de gente de otros estados, tristemente, urgencias por supuesto que cualquier ciudadano va a ser atendido, pero ya una operación, ya no va a pasar. Todos los estados van a estar en lo mismo”, concluyó.