Pide Sánchez Castellano incorporar a todos los vehículos al replaqueo

León, Gto.- El programa de replaqueo debe de ir acompañado de un sistema de cero tolerancia por parte del gobierno del estado, para que no se pierda de vista la intención que es mejorar el tema de seguridad, así lo consideró José Arturo Sánchez Castellanos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

Dijo que en la entidad circulan vehículos con placas anteriores o de otro país (los chocolates), sobrepuestas, de otros estados además de los que ni placas traen.

Se tendrán que instrumentar acciones suficientes porque si no sería todo en balde; todo el esfuerzo no valdría si no existiera una exigencia firme de la autoridad para que propietarios de unidades de motor cumplan con ello

“El objetivo es tener un padrón vehicular real y cerrarle espacio a los grupos delincuenciales”, afirmó.

Además, hizo un llamado a los propietarios de autos “a ser muy responsables, a darnos el tiempo suficiente y responder a este proceso”.

Sobre la captura de información señaló que “debe contar con los candados suficientes para que no se haga mal uso de los datos de cada uno de los automovilistas para que no caigan en manos de algunos grupos que los utilice para delinquir”.

Es por eso que llamó a los propietarios de vehículos a cumplir con el canje de placas en los meses de junio, julio y agosto. De acuerdo con el gobierno del estado, sería gratuito.