Pide red “Barrio Feminista” justicia para Bibiana, asesinada en Silao

León, Gto.- Con blusas y playeras en color blanco las integrantes de la red “Barrio Feminista” se concentraron la tarde de este domingo, frente al Arco de la Calzada en León, para pronunciarse en contra, del dolor y sed de justicia, por el homicidio de Bibiana Monserrat, la menor de 12 asesinada en el municipio de Silao.

"Bibis", como le decía su familia merece justicia y a su nombre, hoy pedimos por ella, para que su feminicida no salga libre y no vuelva a dañar a ninguna niña, para que no vuelva a tener un día en paz.

Recordaron que fue el pasado día 6 de marzo, cuando la menor fue despojada de todo, a manos del que se hacía llamar su cuñado, “abuso de ella, pero no conforme con esto, le arrebató su vida, sus sueños y anhelos”; lamentablemente nadie hizo nada ante los llamados de ayuda, en sus últimos momentos de agonía, denunciaron.

Esta cobarde acción truncó la alegría, sueños y una vida por delante señalaron las manifestantes. “Monse, fue una niña que no le hacía daño a nadie, que vivía feliz con su familia”.

Las jóvenes, tacharon de deficiente el sistema penal y las autoridades tienen una inclinación a favor de los culpables, “Hoy vivimos en un país con un Ministerio Público incompetente y un gobierno de risa, que se indigna más por una pared rayada, que porque el feminicida de Monse está a punto de salir en libertad bajo fianza”.

"Hoy pedimos que compartan su historia, para que todo el mundo sepa que no estamos todas, nos falta Monse".