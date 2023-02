Pide Luis Ernesto Ayala escuchar lo que presente el fiscal en su informe

León, Gto.- El diputado de la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala, dijo hay que escuchar los avances de la Fiscalía, esto luego de que se le preguntó su opinión sobre el informe del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre que se llevará a cabo este jueves.

Comentó que tanto desde la fiscalía como el gobierno del estado ha habido avances por lo que es importante escuchar los próximos informes tanto del fiscal como del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que también ya está próximo a presentarse.

“Yo creo que hay que escuchar, creo que ha habido avances en los dos sentidos, la Fiscalía ha trabajado y ha habido resultados, por otro lado el gobernador creo que ha hecho un excelente trabajo y creo que hoy en el quinto informe presenta resultados”, dijo.

El informe del fiscal se llevará a cabo este jueves en Guanajuato capital y presentará los trabajos elaborados durante el último año de su gestión.

CUENTAS CLARAS

Sin embargo, legisladores de Morena en el congreso local anunciaron que aunado a no asistir al evento protocolario, estarán presentando un punto de acuerdo para llamarlo a comparecer ante el congreso.

Esto debido a la situación de impunidad que se ha registrado en Guanajuato en diferentes áreas como los homicidios. Ante esto exigen que entregue cuentas claras y no esquiva los cuestionamientos sobre todo en procuración de justicia.

”Es necesario que siguiendo la fracción segunda del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que el fiscal comparezca para rendir cuentas no sólo de las cifras que él maneja en su informe, si no de las cifras de la procuración de justicia en esta entidad. No aceptaremos una mesa de trabajo ni cuestionamientos a modo para que Zamarripa esquive los cuestionamientos como lo ha venido haciendo, por el contrario exigimos que sea una comparecencia donde obedezca a la rendición de cuentas”, dijo la diputada Martha Edith Moreno.

Y es que de acuerdo a los diputados y diputadas, 98 de cada 100 homicidios cometidos en la entidad quedan impunes y por cuatro años seguidos Guanajuato encabeza la lista con más homicidios dolosos.