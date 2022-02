Pide la SSG abastecer vacuna contra el VPH

León, Gto.- Una de las vacunas que llegan más esporádicamente es contra la hepatitis y la que se dejó de aplicar en México hace tres años, pero es importante para la erradicación del cáncer cervicouterino, es la del papiloma humano, compartió el Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez.

Enfatizó que la vacuna del virus del papiloma humano se puede conseguir en el medio privado, pero no está en el esquema nacional de vacunación que es gratuito, como lo marca la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ojalá se pueda volver a incluir.

Esta vacuna en Guanajuato no se ha podido conseguir por falta de proveeduría como antes pues muchas farmacéuticas se dedicaron a producir vacunas para Covid-19.

Conforme las vacunas en general llegan al estado se aplican a los menores de cinco años, a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores para que las enfermedades prevenibles para evitar la morbilidad, la mortalidad por estas enfermedades y que siga siendo punta de lanza.

En el tema de la vacuna contra Covid de los menores, aunque sea la Pfizer, se requiere que sólo tenga una tercera parte de la dosis y aunque los padres de los niños estén amparados. Hasta el momento se han aplicado 14 mil vacunas.

“Mientras en México no haya para recibir vacuna para menores de cinco a once años, no vamos a poderla aplicar por una cuestión de seguridad, es algo que he platicado con los diputados que están promoviendo los amparos”.

Respecto a la fecha para segundas dosis de 18 a 29 años dijo que no han recibido más vacunas, no estaban perdidas, hay lineamientos federales que permitan utilizarlas para refuerzos en función que muchos que se aplicaron el biológico tienen más de cinco meses que hicieron, lo que permitirá una respuesta más amplia del sistema inmunológico al aplicar Sputnik, Cansino o AstraZeneca o Pfizer como refuerzo.



Las vacunas que se aplican en primera y segunda dosis son de Sputnik, hay un lineamiento federal de que cerca de 200 mil vacunas estaban en standby y muchos se aplicaron un refuerzo de otra marca, pero no de ese biológico. Esperan medio millón de vacunas para el estado de Guanajuato para mayores de 18 años.