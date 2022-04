Pide gobernador atender agresiones contra reporteros

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, exhortó a autoridades municipales, estatales y federales a que en el estado se respete el ejercicio de las y los reporteros, pues dijo que el ejercicio periodístico es fundamental para lograr mantener una sociedad democrática.

Entrevistado en León, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que las agresiones que sufrieron reporteros en Irapuato “es un tema que preocupa y ocupa” y dijo que le pidió a la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo a que le dé seguimiento a este asunto, el cual calificó como lamentable, pues no debe haber agresiones en contra de quienes sólo tienen como labor el transmitir la información.

“Yo he sido muy claro en ese sentido, que no tiene que haber impunidad en estos casos, que tenemos que actuar y le he pedido a Libia que esté al pendiente y que esté a través de estos mecanismos estar trabajando con los periodistas, porque es algo que no podemos permitir en Guanajuato, Guanajuato ha sido un estado que ha sido duro cuando han existido estos casos”, dijo el mandatario estatal en entrevista.

El gobernador de Guanajuato manifestó que bajo ninguna circunstancia se debe permitir la agresión en contra de las y los representantes de los medios de comunicación, por lo que le hizo un llamado a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, para que haga una investigación puntual sobre el actuar de los policías que permitieron la agresión en contra de los reporteros, ocurrida la noche del viernes.

“Más allá de que fuera un periodista o no, no puedes solapar que golpeen a ningún ciudadano y no intervenir, tiene que haber alguna intervención, por más dolor que esté pasando la familia, no puede justificarse la comisión de otro delito.

“También entender que la propia labor periodística te pone en el lugar de los hechos y eso supone un riesgo, pero las autoridades tienen que garantizar el trabajo de los periodistas en cualquier momento y en el caso particular yo espero que la alcaldesa haga una revisión del actuar de sus policías”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno dio a conocer que ya fue activado el mecanismo de protección para los periodistas agredidos, además de que les dará acompañamiento en el proceso judicial que llevan en contra de sus agresores.

La noche del viernes, al menos cuatro reporteros fueron agredidos por familiares de un adolescente que perdió la vida tras derrapar de su motocicleta en la que realizaba arrancones por la zona del Inforum. Los comunicadores fueron a cubrir el suceso, pero fueron atacados verbalmente y a golpes, sin que los policías y tránsitos que estaban en la zona los auxiliaran o detuvieran a los agresores.