Pide diputado se le brinde capacitación y herramientas necesarias a policías

El diputado local Rolando Alcántar aseguró que los elementos de seguridad que hay en el país no cuentan con la capacitación y las herramientas necesarias para actuar y proteger a la ciudadanía.

En el marco de la firma del Pacto Social por la Educación, el diputado local aseguró que la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López a Celaya, abonará al trabajo político serio, firme, al mismo tiempo que se tomarán decisiones importantes para la seguridad nacional y la seguridad interna del propio país.

“Desgraciadamente vivimos en climas de violencia importantes y creo que es bastante relevante su presencia y esperemos que esto conlleve determinaciones, resultados, respuestas y una definición muy clara de la postura de la federación”, mencionó Rolando Alcántar.

Local Inseguridad provoca menos comensales

“Se tiene que forzosamente generar un entramado jurídico para que la Guardia Nacional, si es que va a ser ese el camino, pueda de verdad atender las necesidades de la población”, añadió.

Aseguró que si un ciudadano llama al la línea de emergencias 911 para solicitar a la Guardia Nacional, esta no contesta, ya que solo se presenta la Policía Municipal, por lo que si estos últimos detienen a alguien es por falta administrativa y no por un delito de fuero común, ya que no lo pueden hacer, porque no tienen quién les califique la detención.

“Tampoco tienen un equipo médico para poder definir la situación médica de los detenidos, en ese sentido se vuelve demasiado vulnerable, la carga la siguen teniendo las Policías Municipales única y exclusivamente, mientras el proyecto de Nación Federal, vaya en un sentido hacia la Guardia Nacional, con todos los recursos, toda la militarización, la constitución y las leyes vayan en otro sentido, pues nos va a dar muchos resultados”, indicó Rolando Alcántar.

Así mismo aseguró que los uniformados solo “calientan las plazas”, esto debido a que la Guardia Nacional no tiene las posibilidades operativas para hacer detenciones y hacer el trabajo.

“Esa es la realidad, por qué a final de cuentas lo que ocupamos es que esa enorme cantidad de elementos de la Guardia Nacional, que se calcula hoy son 110 mil, entre 24 mil ex federales de la Policía Federal ya hoy extinta y el resto del Ejército Mexicano, pues tendrían que estar haciendo labores para poder mantener el orden primario, hacer su labor de prevención secundaria, para que no se toleren faltas administrativas, delitos menores y todo”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

También aseguró que la presencia policiaca inhibe, pero en los casos donde no lo hace la inseguridad continúa operando.

“No todo está mal, el número de elementos no son números despreciables, es un número altísimo, el problema es que no tienen las herramientas jurídicas ni las herramientas institucionales para cumplir con su labor, empezando por recursos, por referencia institucional, etc; y la guardia nacional va ya totalmente en otro sentido pero sin las herramientas suficientes. A quién estamos dejando desprotegidos es a la sociedad”.

“Para mí lo mejor sería que se fortalezcan las policías municipales, a la de Celaya y a todas en lo absoluto, y ese fortalecimiento tiene que ser institucional con recursos materiales, con equipamiento, con recursos humanos, incluso también con tema legislativos y jurídicos; o que de plano ya se defina una Policía Nacional, no una Guardia Nacional”, finalizó el diputado local.