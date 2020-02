Pide Diego Sinhue no alarmarse por sospecha de coronavirus

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El sistema de salud de Guanajuato está preparado para atender cualquier caso sospechoso de coronavirus, como el que fue reportado en una mujer de León, la cual permanece bajo observación y seguimiento para descartar o confirmar dicha situación.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que la Secretaría de Salud está dando seguimiento puntual de la mujer de León que estuvo en China tras acudir de vacaciones a un crucero y quien presentó síntomas, por lo cual está aislada y su círculo cercano está siendo valorado para analizar este tema.

“Está listo (al sistema de salud de Guanajuato), no es el primer caso de sospecha en el país, en Jalisco hubo dos y ninguno se ha confirmado hasta el momento, al final del día han salido bien y el sistema de salud de Guanajuato y su sistema epidemiológico tienen la capacidad para atender el tema, entonces se está informando a la Federación puntualmente, yo lo que sí pediría es no adelantar vísperas hasta que no tengamos una confirmación”.

Además, explicó que el tiempo de incubación del coronavirus es de 14 días y si pasado este tiempo no surge una manifestación más puntual, se descarta como virus. Incluso, dijo que los estudiantes guanajuatenses que regresaron de China están fuera de peligro, pues ya pasó el tiempo de observación y no hubo manifestaciones de los síntomas.

“No adelanten vísperas, no hay ningún caso confirmado de coronavirus, hay un caso en observación, tarda 14 días en incubarse, están en revisión, están en observación, se están enviando las pruebas a México y en cuanto esté conformado o no, se estará dando la puntual información para que se dé a conocer”.

La vida puede seguir: Daniel Díaz

Por su parte, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, mencionó que el caso sospechoso en el estado no debe generar alarmas, por lo que pidió a la población mantenerla calma, pues no hay ningún caso confirmado ni en el estado ni en el país.

“La vida puede seguir adelante, no se alarmen, les estaremos informando con toda oportunidad, no hay que especular, la paciente se encuentra en buenas condiciones en su hogar”, señaló el Secretario de Salud.