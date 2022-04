Pide continuidad a quien lo suceda

León Gto.- Juan Carlos Muñoz Márquez anunció durante rueda de prensa sobre el informe de las acciones realizadas en la administración 2019-2022 del Patronato de la Feria, su salida de este consejo, pidió a quien se quede al frente dar continuidad al proyecto de Distrito León Mx.

Con cuentas claras y sin pendientes, aseguran, el Patronato de la Feria deja en orden y con casi 25 millones de pesos en bancos a los integrantes del siguiente consejo administrativo de esta feria para que puedan seguir operando sin inconvenientes.

“Le vamos a dejar al siguiente consejo casi 25 millones de pesos en bancos, para seguir operando, ya no le debemos nada a explora, le pagamos casi 10 millones de pesos, se le cumplió todo lo que se dejó de pagar durante la pandemia”, mencionó Juan Carlos Muñoz.

Además aseguró que dejan un patrimonio de casi 400 millones de pesos más que no se tenían, el cual estará para el goce y disfrute de todos los ciudadanos, mismo que representa un crecimiento de 148% en el patrimonio de la feria.

“Va a ver un cambio de consejo, viene un buen consejo, vienen personas con ganas de hacer las cosas, dar continuidad y nosotros como consejo nos dimos a la tarea de no dejar rezagos en este consejo, déjenme decirles que todos estos números que vimos no vamos a dejar ni un solo pendiente para el siguiente consejo, les vamos a dejar finanzas sanas, completamente sanas”, reiteró.

También aseguró que se deben revisar los perfiles de las personas, ya que puede haber personas muy buenas o calificadas para llevar a cabo una tarea, pero estas cuentan con perfiles diferentes, mencionó que estos perfiles deben ser determinados por personas calificadas, donde se debe tomar en cuenta el conocimiento y la disposición de las personas.

En cuanto a la feria de verano Juan Carlos Muñoz la nombró como exitosa, ya que con ella se evitó el despido de 150 empleados, además del mantenimiento a Explora y algunos gastos que no se proyectaron como utilidad.

“Gracias a la Feria de Verano se sufragaron gastos que no hubiésemos tenido sin ese ingreso. Se lograron pagar más de 10 millones de pesos que se debían a Explora, recordemos lo que nos decían en la administración anterior: no importa si no se gana, hay que reactivar la economía, hay que reactivar al empresario”, mencionó Juan Carlos.

“Si recomendaría que se hiciera la feria de verano 2022, es un evento que se debe de hacer, que ya no nos toca hacerlo pero es un evento que debería de replicarse y yo digo que si vale la pena”, agregó.

Además, reconoció el esfuerzo de otros patronatos, quienes sentaron las bases para el desarrollo político y social, quienes dejaron un banco de proyectos, esto generó que una agilidad y movilización durante la administración 2019-2022.

“Me hubiese gustado terminar proyectos de infraestructura, me hubiese gustado dejar el distrito integrado al 100%, que es cerrar paseo de los niños acabar con los intramuros, dejamos una parte, hicimos el experimento en esta feria, pero que se quede a lo largo del año, que paseo de los niños sea una calle de servicio nada más que ya no haya muros; en la administración pasada se logró la donación de la calzada de la famosa calle ‘Tota Carbajal’, esta calle existe un proyecto de hacerla una calzada arbolada que conecte al Forum Cultural y meter un transporte interno, consta de una serie de trenes internos que te puedan generar gratuitamente movimiento en toda la zona y tenga sus paradas determinadas y movimientos muy determinados. Estaban prometidos los recursos para todo eso, pero en la pandemia prioriza la salud, faltaron recursos”, mencionó Juan Carlos al preguntarle sobre los proyectos que le hubiera gustado concluir en su administración.

También aseguró que el dejar constituido el Distrito León Mx en su totalidad era unas de las prioridades que se tenían en su consejo.

Por otra parte, mencionó que en el 2019 recibió cerca de 22 millones de pesos, una cantidad similar a la que él dejó para el siguiente consejo.