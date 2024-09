Pide Colegio de Abogados de León proponer a jueces y magistrados

León, Gto.- Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en México en el Senado de la República, Víctor Manuel Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de León, pidió que los dejen proponer perfiles para las ternas de los jueces y magistrados que serán electos por voto popular.

Añadió que también como organismo de justicia van a buscar la forma para que los dejen revisar a las y los candidatos de los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial.

“Vamos a ver ahorita en esta reforma en qué vamos a participar nosotros como Colegio de Abogados, si podemos proponer a las ternas de los jueces y magistrados de los jueces que van a intervenir, por lo menos revisarlos, porque también la ciudadanía no va a escoger cualquier persona sino lo que le manden en la terna de abogados y magistrados que va a haber”, comentó.

Sin embargo, Víctor Manuel Sánchez, aseguró que previo a ello va a esperar la resolución de unos procesos legales que están haciendo los jueces y magistrados ante instancias internacionales.

“Vamos a esperar ahorita, hay unos procesos legales que están haciendo los jueces y magistrados ante la ONU, la Corte Interamericana, entonces vamos a ver cómo resuelven y vamos a estar al pendiente de lo que se va dando”, agregó.

Dijo que también lo que les preocupa es que con los nuevos procesos legales derivados de esta reforma que van a tener prisión preventiva para los extranjeros, se caigan las inversiones para México sobre todo de países como Estados Unidos.

“A mí lo que me preocupa más es cómo nos ven en el extranjero, que las inversiones privadas no se vayan a caer o no vayan a desaparecer o las empresas extranjeras no quieran quitar los recursos de México, sobre todo hay un tema interesante que la gente no le está dando atención es que es una reforma de cuestión fiscal que cualquier error de un empresario o una empresa extranjera tenga en el manejo del IVA o del alguna factura que compre y esté mal va a tener implicaciones penales, una prisión preventiva mientras se defiende que es a diferencia de ahorita”.