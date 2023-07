Pide CCEL descartar intereses personales en elección de candidaturas

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, pidió a los partidos políticos del estado que se coordinen para que sus representantes en las siguientes elecciones sean los más capaces y profesionales ya que no se trata de defender los intereses particulares de alguien.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que no pueden dividirse como sociedad, contrario a ello, asegurarse de que los aspirantes sean la mejor opción para Guanajuato y León y que en las decisiones públicas no intervenga el ego.

“Puede dividir a Acción Nacional y les pedimos a los partidos que por favor tenemos que cuidar al municipio y al estado, no a su coto particular, deben de sentarse como partido y si piensan poner un apostolado ¿Cómo pretenden que sea la mejor opción para el municipio o el estado? No que sea el ego de un equipo o que sea el negocio particular de alguien”, dijo.

Comentó que si el PAN no logra ponerse de acuerdo y las aspirantes siguen entre dimes y diretes, podrían abrirle camino a MORENA; y aseguró que el sector empresarial lo que pide es que lleguen los mejores a los puestos de elección popular ya que no se trata pintar el estado y el municipio de un color.

“Podrían darle más entrada a MORENA, sí, sí podrían darle más entrada, estamos en los supuestos no, lo que sí necesitamos es tener a los mejores gobernantes del color que sea, entiéndanme, aquí lo que necesitamos no es pintar de un color u otro, necesitamos a la gente más profesional”, agregó.

Local Empresariado mexicano no debe temerle a la 4T: Claudia Sheinbaum

En cuanto a los aspirantes que han levantado la mano para representar a MORENA en Guanajuato como Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto Ortega y Bárbara Botello, el empresario comentó que habrá que revisar sus propuestas y entre todas y todos elegir al mejor perfil.

“Lo que no podemos es dividirnos y perder, lo que hemos estado pidiendo, yo incluso firmé aquella carta que me pasaron dónde queremos a los mejores candidatos de cualquier partido a que nos gobiernen porque no nos olvidemos, no es el negocio de un particular, la gente que contratamos para que sean los mejores gobiernos”, añadió.