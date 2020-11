Pide ayuda director del Metropolitano para ajustar sueldos y pagar aguinaldos

El director del parque Metropolitano de León solicitó una suficiencia presupuestal por 3.9 millones de pesos para actualizar sueldos y pagar aguinaldos a 150 empleados.

Germán Enríquez Flores justificó la petición en que en esta ocasión no tuvo el ingreso “fuerte” por la renta del lugar a los organizadores del Festival Internacional del Globo (FIG) y en que durante la pandemia, el parque ha estado cerrado y abierto parcialmente.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Vuelve la ilusión y la magia del FIG

Cabe señalar que el municipio otorgó cinco millones de pesos al Comité del FIG para utilizarlos en gastos de operación, con el argumento de la generación de algunos empleos. La “ayuda” que le otorgará el municipio al parque Metropolitano será de tres millones 924 mil 273 pesos.

Germán Enríquez dijo que cuando reabrió el parque, en julio, solo recaudaron 20 % y con semáforo amarillo subió a 40 % pero con el regreso al color naranja representa reducir más los ingresos, recursos que no alcanzan para solventar gastos del último cuatrimestre del año.

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente le pidieron al director que piense en un plan B o C, pues el próximo año será imposible sostener una nómina como esa.

La síndica Leticia Villegas puso como ejemplo que en fábricas, tiendas y piquitas ha habido despidos, algo que podría considerar Enríquez en su dependencia. El director respaldó a su plantilla afirmando que no tiene fontaneros, sino “parqueros”, profesionales de parques urbanos.

A los que no apoyó fue a los empleados con cargos directivos, quienes han externado a la Comisión la molestia de no ver aumentado su sueldo.

En una sesión muy corta, Germán Enriquez mencionó que “debido a que volvimos a semáforo naranja y ante el panorama no tan positivo para el resto del año, nos vemos obligados a pedir ayuda al municipio para poder solventar sobre todo el tema de aguinaldos” y que los gastos del recinto se han reducido a lo básico e indispensable para poder seguir operando.

Empleados piden su retroactivo

Fue el regidor Alfonso Orozco quien sacó a relucir las quejas del personal del parque por no ver reflejado el aumento de sueldo, de 3.8 % y el pago retroactivo, sin precisar a partir de cuándo.”Hemos esperado hasta noviembre para hacer las actualizaciones… las proyecciones incluyen los aguinaldos para poder tener el valor de éste actualizado”, respondió Enríquez.

A pensar en recortar trabajadores

La síndica Leticia Villegas fue clara con el director a quien le confirmó que para 2021, el municipio dejará de recibir 300 millones de pesos de parte de la federación. “Que se valore lo que tiene la plantilla y hay que proyectar un plan A y un plan B; con algo tienes para pagar esta plantilla y si no da más, tiene que haber recortes como en todo; en las fábricas, en las tienditas, en las picas, en donde quiera hubo”.

Villegas Nava agregó que “si tienes un equipo de personal y tienes un presupuesto y si ya no va a alcanzar, hay que considerarlo”. Sobre la actualización de sueldos, mencionó que “tiene que haber sensibilidad, darse cuenta que es un gran, gran esfuerzo el que se está haciendo para mantener la plantilla y además actualizar salarios… tú sabes que para el año que entra son trescientos millones de pesos menos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Niña leonesa regala vida

El director le respondió que espera que en marzo haya otras condiciones y que despedir gente sería la última opción.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Karol Jared González, también advirtió a Enrique Flores. “No es que no queramos dar la retroactividad, pero que sean conscientes de que no tenemos los ingresos que antes teníamos; ya no hay manera de que alcancen los recursos”.

En referencia a los directivos que se quejan porque no les ajustaron el sueldo, les mandó decir que “que comprendan la situación; debes comunicarles que se quiso hacer y no hubo manera”, posición a la que se sumó la regidora Fernanda Rentería.

Gastos del parque metropolitano

Septiembre:

1.9 mdp en nómina

90 mil pesos en gastos fijos

45 mil pesos en mantenimiento

9 mil pesos en gastos de oficina

827 mil pesos en ingresos propios

454 mil pesos en subsidio municipal

774 mil pesos de déficit

Octubre

1.5 millones de pesos en nómina

92 mil pesos en gastos fijos

55 mil pesos en mantenimiento

13 mil pesos en gastos de oficina

454 mil pesos de subsidio municipal

1 millón 11 mil pesos de ingresos propios

249 mil pesos de déficit

Noviembre

1.5 millones de pesos en nómina

91 mil pesos en gastos fijos

45 mil pesos gastos de mantenimiento

7 mil pesos en gastos de oficina

454 mil pesos de subsidio municipal

913 mil pesos de ingresos propios

341 mil pesos de déficit

Diciembre