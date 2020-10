Pide Arzobispo por la paz en Guanajuato

Monseñor Alfonso Cortés Contreras, Arzobispo Metropolitano de León, convocó a feligreses a orar por la iglesia, por los enfermos, pero en particular dijo, orar por nuestro estado de Guanajuato, para que Dios nos conceda la paz, la conversión del corazón para sanar esas heridas profundas que tenemos en la vida familiar, en la vida social y en la vida de la construcción de nuestra entidad.

Así fue dicho durante la celebración de la misa dominical, que se llevó a cabo en el Santuario de Guadalupe, la mañana de este domingo, con la participación sacerdotes y representantes de los grupos católicos que año con año acuden en peregrinación al Santuario de Guadalupe en la ciudad de México y que por circunstancias de pandemia no fue llevada.

Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios

Al término de la primera, segunda y del evangelio, el prelado dijo, se dice dad al César lo que es del César, la verdadera interpretación de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sería al humano no lo hagas Dios y a Dios no lo hagas humano, porque al cesar la moneda y a Dios la fe.

Mucha gente interpreta, que el estado no tiene que ver con Dios o que la Iglesia no tiene nada que ver con la sociedad, la verdadera finalidad de nuestras autoridades civiles es la estructura social, buscar trabajar. hacer florecer todos los valores como el arte, la educación, la economía, la salud, construir escuelas edificios y que todo sea para el bien común.

Y dentro de ese bien común uno muy importante es la fe, “de tal manera que la fe es un derecho igual que ir a la escuela, aprender música, el ser humano tiene derecho a expresar su vida espiritual, y eso también es un derecho que merece ser ayudado y a ser respetada, pero donde no hay verdadera libertad religiosa es lo mismo es lo mismo que si no hubiera respeto a la religión y lo mismo la religión tiene que respetar el campo de la de la autoridad, de la sociedad civil, pero nosotros personas no somos una cosa por un lado y otra cosa por otro lado debe haber diálogo y respeto”.

Un estado laico

Continuo, un verdadero estado laico, quiere decir que el estado no es el juez de toda religión y por el contrario debe de proteger la libertad de creencia y práctica en lo privado o público de cada uno de sus ciudadanos, y respetar los derechos de los que no creen, este es un estado respetuoso.

“Ese es laicismo en estado quiere decir neutral, ayudar a todos sin distinción y eso necesitamos mucho en México, pues todos conocemos los conflictos tan dolorosos que hemos pasado, como hermanos esa ese derecho a la libertad religiosa en México en necesitamos ir madurando tenemos una gran riqueza la historia de nuestro país es una historia rica pero también una historia dolorosa en muchos campos, debemos conducirnos con diálogo, cooperación mutua para alcanzar el bien personal, de la familia, de la sociedad y para quienes creemos el bien espiritual que es lo que ha sostenido esta nación y nuestra cultura”.

Cortés Contreras, resaltó, la amistad social significa la verdadera democracia pero requiere de un verdadero entendimiento entre nosotros, requiere templos, de centros de educación, de lugares de caridad y eso es el bien común, es por eso que pedimos que Dios los bendiga a nuestras autoridades, las ilumine, fortalezca y a nosotros también cristianos que somos ciudadano ser buenos y promover la cultura del diálogo y respeto para llevar un trabajo fraterno.

Al final de la ceremonia “pedimos a María santísima de Guadalupe para que lleve a nuestra patria por caminos de verdad de paz y de tener una verdadera interpretación al César la moneda y a Dios la fe” enfatizó el arzobispo de León.